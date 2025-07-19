Мужчин могут начать выпускать из Украины: в Раде рассказали важные детали

Этот вопрос уже обсуждают даже на уровне специального Комитета.

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Из Украины могут начать выпускать мужчин / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, Главред

Что известно:

Мужчин могут начать выпускать из страны

Речь идет о мужчинах возрастом 18-24 года

Вопрос обсуждается на уровне Комитета

Украинским мужчинам могут разрешить выезжать из страны. Принятие такого решения уже обсуждают в Верховной Раде Украины, говорит спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Речь идет о мужчинах возрастом от 18 до 24 лет.

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"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - сказал Стефанчук.

Условия контракта для 18-24 лет / Инфографика: Главред

Он добавил, что этот вопрос обсуждается и на уровне специального Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. Однако пока неизвестно, к какому решению склонны члены комитета.

Смотрите видео с заявлением Стефанчука:

Музчинам могут разрешить выезжать из Украины / фото: скриншот

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

Также, как говорилось ранее, с июня 2025 года в Украине могут появиться новые возможности для военной службы мужчин старшего возраста.

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Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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