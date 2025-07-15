Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине: до какого числа

Основное:
- Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
- 320 депутатов поддержали соответствующее решение
- Военное положение продлится до 5 ноября 2025 года
Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, 320 депутатов поддержали соответствующее решение. Один народный депутат Алексей Гончаренко выступил против.
"Рада 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации", - написал нардеп.
Железняк добавил, что срок военного положения и проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 дней, то есть до 5 ноября 2025 года.
Теперь после решения Рады президент должен подписать указанные законопроекты.
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, армия страны-агрессора России продвинулась на восточном направлении Запорожской области и захватила село Малиновка, что к западу от Гуляйполя.
Кроме того, российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Враг хочет изолировать город.
Напомним, в ночь на 15 июля российские захватчики обстреляли Сумскую и Запорожскую область. Есть разрушения гражданской застройки и пострадавшие.
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О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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