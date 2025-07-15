Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине: до какого числа

Парламент Украины уже 16-й раз голосует за продление срока военного положения и мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/rada-prodlila-voennoe-polozhenie-i-mobilizaciyu-v-ukraine-do-kakogo-chisla-10681505.html Ссылка скопирована

ВРУ проголосовала за важный законопроект / Коллаж: Главред, фото фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, t.me/yzheleznyak

Основное:

Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

320 депутатов поддержали соответствующее решение

Военное положение продлится до 5 ноября 2025 года

Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, 320 депутатов поддержали соответствующее решение. Один народный депутат Алексей Гончаренко выступил против.

видео дня

"Рада 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации", - написал нардеп.

Железняк добавил, что срок военного положения и проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 дней, то есть до 5 ноября 2025 года.

Теперь после решения Рады президент должен подписать указанные законопроекты.

Итоги голосования за продление военного положения в Украине / фото: t.me/yzheleznyak

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, армия страны-агрессора России продвинулась на восточном направлении Запорожской области и захватила село Малиновка, что к западу от Гуляйполя.

Кроме того, российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Враг хочет изолировать город.

Напомним, в ночь на 15 июля российские захватчики обстреляли Сумскую и Запорожскую область. Есть разрушения гражданской застройки и пострадавшие.

Другие новости:

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред