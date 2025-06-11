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В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Юрий Берендий
11 июня 2025, 15:57обновлено 11 июня, 16:30
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию мужчин старше 60 лет, названы ключевые детали.
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - кого будут призывать первыми / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Как изменится мобилизация с июня
  • Почему Минобороны не поддержало законопроект о мобилизации 60+
  • Кого могут мобилизовать после 60 лет и на какие специальности

С июня 2025 года в Украине могут появиться новые возможности для военной службы мужчин старшего возраста. Парламент уже одобрил в первом чтении законопроект, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет добровольно заключать контракт с Вооруженными силами сроком до одного года. Это решение открывает путь для тех, кто, несмотря на возраст, желает приобщиться к обороне государства, - при условии, что медицинская комиссия признает их годными к службе.

Главред выяснил, как изменятся возрастные рамки для мобилизации в Украине.

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Как изменится мобилизация с июня

4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольной мобилизации граждан Украины старше 60 лет. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующую инициативу проголосовали 297 парламентариев.

Инициатором документа выступил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. В комментарии для LB он пояснил, что проект закона предусматривает заключение специальных контрактов с добровольцами, которые достигли возраста, не подлежащего обязательной мобилизации.

мобилизация инфографика
Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

"Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ", - рассказал Костенко.

По словам Костенко, предусмотрен двухмесячный испытательный срок. После завершения годового контракта его можно будет продлить еще на год.

"На один год (контракт. - Ред.). Два месяца испытательный срок. Потом можно еще на год", - прокомментировал депутат.

Что предлагает законопроект

Согласно документу, во время военного положения граждане в возрасте от 60 лет смогут добровольно заключать контракт на службу при условии прохождения военно-врачебной комиссии и получения согласия командира части, сообщает ТСН.

Общие положения:

  • Законопроект касается добровольной мобилизации граждан в возрасте от 60 лет во время военного положения.

Контракт можно заключить только при наличии:

  • положительного заключения военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • письменного согласия командира воинской части.

Должности, доступные для 60+ - небоевые должности в составе:

  • рядовом, сержантском или старшинском;
  • младшем или старшем офицерском - только если кандидат уволился со службы после 1 января 2015 года.
Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Особенности контракта:

  • Срок действия - 1 год с возможностью повторного заключения.
  • Испытательный срок - 2 месяца. Если не пройден - контракт аннулируется.
  • Для офицеров 60+ кандидатура должна быть согласована с Генеральным штабом ВСУ.
  • Контракт не предусматривает специальных финансовых надбавок, как в контрактах для возрастной группы 18-24 года.

Почему Минобороны не поддержало законопроект

Несмотря на то, что Роман Костенко заявлял об участии Министерства обороны в разработке законопроекта, именно Минобороны высказало ряд критических замечаний, которые фактически свидетельствуют о неподдержке документа в нынешней редакции. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

В своем официальном заключении Минобороны прямо отмечает - "не поддерживается".

В частности, в министерстве отметили, что хотя авторы инициативы считают целесообразным привлечение граждан в возрасте 60+ к небоевым должностям, где нужны опыт и знания, но не значительная физическая нагрузка, сама идея призыва таких лиц во время военного положения - неприемлема.

Минобороны отмечает, что привлечение лиц в возрасте 60+ на службу, даже с запретом их участия в боевых действиях (кроме самообороны или защиты других), противоречит действующим нормам.

На сегодня предельный возраст для военной службы составляет:

  • до 60 лет для рядового, сержантского и офицерского состава;
  • до 65 лет - для высшего офицерского состава.
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми
/ Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Таким образом, законопроект:

  • не согласуется с действующим законодательством о военной и государственной службе;
  • может создать неравенство и дискриминацию, потому что предоставляет особые условия только отдельной категории граждан;
  • не обеспечивает равного доступа к реализации прав и свобод.

Также в Минобороны обращают внимание на непрактичность предусмотренной нормы о согласовании кандидатов исключительно Генштабом ВСУ. Такой подход:

  • выходит за пределы его полномочий;
  • возлагает на Генштаб нетипичные обязанности;
  • усложняет управленческую и кадровую работу.

Кого могут мобилизовать после 60 лет

Массовое поступление мужчин в возрасте от 60 лет на военную службу по контракту не предусмотрено - эта возможность будет доступна только для отдельных специалистов с уникальными навыками. Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала Эспрессо.

Он пояснил, что при обсуждении на заседании Комитета представители Минобороны и Генштаба поддержали идею законопроекта о добровольной службе для мужчин 60+ и согласились с его принятием в первом чтении.

По словам депутата, ко второму чтению в документ будут внесены предохранительные механизмы, чтобы учесть опасения военных.

Федор Вениславский
Федор Вениславский / Фото: Википедия

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил Вениславский.

Народный депутат Украины отметил, что из-за потенциально большого количества желающих мужчин в возрасте 60+, во время заседания Комитета было достигнуто согласованное решение, что в законе обязательно предусмотрят предохранители, которые ограничат круг лиц, которые смогут заключать контракт.

Федор Вениславский отметил, что речь идет прежде всего об уникальных специалистах, которых в Украине можно буквально пересчитать по пальцам, но которые являются критически важными для укрепления обороны.

Он добавил, что это не будет массовое привлечение. На службу будут брать только тех, кто пройдет медкомиссию, будет отвечать требованиям военного руководства и будет необходим оборонному сектору. Контракт не сможет заключить любой - решение будут принимать на самом высоком уровне, чтобы избежать злоупотреблений.

На какие специальности могут мобилизовать после 60 лет

Граждане Украины старше 60 лет смогут по собственному желанию заключать контракт на службу в Вооруженных силах, но исключительно на небоевые должности. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, все больше людей старшего возраста обращаются к командирам с просьбой присоединиться к ВСУ. Это и стало основой для создания соответствующего законопроекта.

Федиенко пояснил, что такие добровольцы смогут служить только при наличии заключения ВВК о пригодности и при необходимости в конкретном подразделении.

"Это не о передовой. Это - о тылу. Об экономистах, финансистах, делопроизводителях, связистах, поварах, водителях - специалистах, в которых нуждаются наши войска. Их работа критически важна в армии так же, как и в гражданской жизни", - подчеркнул депутат.

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми
/ Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Он также отметил, что в некоторых воинских частях не хватает специалистов для выполнения тыловых задач - оформления документов на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы, проведения тендеров. Именно таких опытных специалистов и планируют привлекать.

По словам Федиенко, командиры, комбриги и комбаты неоднократно обращались к нему с инициативами относительно желающих служить граждан 60+. Речь идет не о боевых ролях, а о связистах, поварах, юристах, делопроизводителях - тех, кто готов помогать и быть полезным.

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