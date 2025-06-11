Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцы из Европы будут возвращаться в родные города: экономист назвал условие

Анна Косик
11 июня 2025, 14:30
99
Возвращение украинцев критически важно для страны и реализовать его реально.
беженцы, загранпаспорт Украины
Каким может быть возвращение украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

  • Среди украинцев за границей есть те, которые ждут возвращения в Украину
  • Украине нужно развивать производительные силы
  • Развитие городов можно будет начинать после предоставления украинцам рабочих мест

После начала полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу в поисках убежища. Многие уже не вернутся в родной дом, но есть и украинцы, которые ждут возможности снова жить в родных городах.

Об этом в чате на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, возвращаться люди будут только тогда, когда будет происходить развитие производительных сил, когда будут строиться производственные мощности, а вокруг них заново будут возводиться города.

Смотрите видео о том, что будет с ценами и тарифами в Украине:

"Понятно, что восстанавливать "хрущевки" или панельные дома советского образца никто не будет - современные строительные технологии позволяют строить на более качественном уровне. Поэтому восстановление Украины будет, но оно должно быть системным", - подчеркнул он.

Новак пояснил, что это предполагает сначала восстановление предприятий и производительных сил, а затем вокруг этого должно произойти развитие медицинской, культурной и образовательной инфраструктуры. Ведь люди прежде всего должны иметь место работы, только тогда населенный пункт сможет развиваться.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Возвращение украинских беженцев из-за границы - что известно

Ранее СМИ писали, что даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останется в Европе навсегда.

Накануне стало известно, что американская администрация разработала план расходования 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских беженцев.

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беженцы Андрей Новак новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии

Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии

15:09Украина
Они погибли на разных направлениях: Украина вернула более тысячи тел погибших

Они погибли на разных направлениях: Украина вернула более тысячи тел погибших

13:19Украина
Горят, разрушаются мосты и путепроводы: ВСУ придумали способ, как остановить РФ

Горят, разрушаются мосты и путепроводы: ВСУ придумали способ, как остановить РФ

13:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

Последние новости

15:42

Даты рождения, дарующие мудрость: кто пришел в мир с особой миссией

15:40

Чем отличаются 2 котят: только люди со "зрением орла" найдут ответ

15:32

Являются ли грехом азартные игры: священник дал неожиданный ответ

15:22

НБУ может начать покупать криптовалюту: в Раде сделали заявление

15:11

"Чувствую постоянный дискомфорт": Екатерина Тышкевич раскрыла детали лечения

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мУкраинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м
15:09

Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии

14:47

Как удалить воск с одежды: пошаговая инструкция, которая действительно работает

14:30

Украинцы из Европы будут возвращаться в родные города: экономист назвал условие

14:22

Прохлада отступает: стало известно, когда в Украину наконец-то вернется солнышко

Реклама
14:03

"От крыши до первого этажа": РФ уничтожила дом украинского известного певца

13:55

12 июня нельзя устраивать громкие гуляния: какой церковный праздник

13:19

Они погибли на разных направлениях: Украина вернула более тысячи тел погибшихФото

13:19

Горят, разрушаются мосты и путепроводы: ВСУ придумали способ, как остановить РФ

13:18

Враг имеет силы: офицер НГУ предупредил об угрозе уничтожения города на Донетчине

13:18

Кэтти Перри и Орландо Блум расстаются после восьми лет вместе - СМИ

12:58

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

12:18

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

12:08

Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по ХарьковуФото

11:49

Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции ПаутинаВидео

11:47

Цены до небес: раскрыты скрытые нюансы, почему РФ в шаге от финансового взрыва

Реклама
11:35

Дроны добили: в ЦПД заявили, что важный для ВПК РФ завод приостанавливает работу

11:05

Какие города будут и не будут восстанавливать после войны: эксперт ошеломил ответомВидео

10:53

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Драконам - жертвы, Петухам - борьба

10:35

Трамп обещает "посадки", введен комендантский час: что происходит в Лос-Анджелесе

10:22

3 знака зодиака, которые заработают много денег в конце июня

10:15

На саммите НАТО примут важное решение по поддержке Украины - Bloomberg

10:12

Один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита

09:56

"Жалкое зрелище": предательницу Наташу Королеву перестали узнавать поклонники

09:30

Россия ударила по Украине с масштабной силой: куда целились дроны и ракеты врага

09:00

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакВидео

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

08:53

У разведки Германии есть доказательства планов РФ атаковать страны НАТО: детали

08:45

Трамп демонстрирует мастерство подливания масла в огоньмнение

08:35

"Булкин Владимирович": Владимир Остапчук сообщил о важном событии в семье

08:29

Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине

08:18

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Прозвучало не менее 15 взрывов: дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФВидео

07:10

Только "чемпион по головоломкам" найдет трех утят: есть всего 7 секунд

06:41

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детейФотоВидео

06:25

Запад готов к войне, но не готов в ней воеватьмнение

Реклама
06:15

Гороскоп на завтра 12 июня: Овнам - невероятная выгода, Ракам - неудача

05:50

Суперголоволомка: найдите шляпу в ванной комнате за 5 секунд

05:25

Почему скручиваются листья у помидоров и что с этим делать: секретный совет эксперта

04:57

Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

04:35

Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - НовакВидео

04:00

Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности

03:30

Гривня, евро, доллар: в чем лучше хранить сбережения

03:02

Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и ВастуВидео

02:30

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

01:55

Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять