Украинцы из Европы будут возвращаться в родные города: экономист назвал условие

Возвращение украинцев критически важно для страны и реализовать его реально.

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Каким может быть возвращение украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

Среди украинцев за границей есть те, которые ждут возвращения в Украину

Украине нужно развивать производительные силы

Развитие городов можно будет начинать после предоставления украинцам рабочих мест

После начала полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу в поисках убежища. Многие уже не вернутся в родной дом, но есть и украинцы, которые ждут возможности снова жить в родных городах.

Об этом в чате на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, возвращаться люди будут только тогда, когда будет происходить развитие производительных сил, когда будут строиться производственные мощности, а вокруг них заново будут возводиться города.

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"Понятно, что восстанавливать "хрущевки" или панельные дома советского образца никто не будет - современные строительные технологии позволяют строить на более качественном уровне. Поэтому восстановление Украины будет, но оно должно быть системным", - подчеркнул он.

Новак пояснил, что это предполагает сначала восстановление предприятий и производительных сил, а затем вокруг этого должно произойти развитие медицинской, культурной и образовательной инфраструктуры. Ведь люди прежде всего должны иметь место работы, только тогда населенный пункт сможет развиваться.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Возвращение украинских беженцев из-за границы - что известно

Ранее СМИ писали, что даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останется в Европе навсегда.

Накануне стало известно, что американская администрация разработала план расходования 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских беженцев.

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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