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Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии

Даяна Швец
11 июня 2025, 15:09
269
Сроки восстановительных работ пока невозможно спрогнозировать.
украина, отключение света, свет, электричество
Целый регион пострадает от отключений света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия атаковала объект энергетики в Херсонской области
  • Удар привел к сложной ситуации с электроснабжением

Россия нанесла коварный удар по объекту энергетики в Херсонской области и теперь ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной. Как заявил глава ОВА Прокудин Александр, спрогнозировать сроки восстановительных работ невозможно.

По его словам, сейчас энергетики прикладывают максимальные усилия, работая над возвращением поставок.

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"Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона. Все необходимые службы и Министерства оказывают необходимую помощь. Благодарен им за поддержку! Сейчас спрогнозировать срок работ - невозможно. Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - сказал Прокудин в Telegram.

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Генерация электроэнергии в Украине - инфографика / Главред

Атаки России на Украину 11 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 11 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков, использовав беспилотники типа "Шахед". В результате этого коварного удара в городе значительно повреждены жилые дома, а также троллейбусы, детские площадки и ряд предприятий.

Атака привела к трагическим последствиям: во время обстрела возникли пожары в домах, есть погибшие и раненые. Сейчас подтверждено двое погибших и 54 раненых, среди которых восемь - дети.

Впоследствии Воздушные Силы рассказали, куда еще целились дроны и ракеты врага. Стало известно, что силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 49 вражеских БПЛА типа Shahed и других моделей.

Больше важных новостей:

Кто такой Александр Прокудин?

Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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