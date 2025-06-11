На саммите НАТО примут важное решение по поддержке Украины - Bloomberg

Страны-члены альянса стремятся также ликвидировать торговые барьеры в сфере оборонной промышленности.

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Украина может получить новый формат помощи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что известно о саммите НАТО:

Партнеры рассматривают включение взносов на военную помощь Украине в оборонные расходы НАТО

Основное внимание на саммите будет на повышении оборонных расходов стран-членов, а не на обещаниях Украине

Во время предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне, будет рассматриваться возможность включения финансовой помощи Украине в общие оборонные расходы стран-участниц. Однако Украину в НАТО не пригласят, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предварительной декларации, оказавшейся в распоряжении журналистов.

"Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих взносов в оборону Украины в новые целевые расходы, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока) позже в этом месяце",- говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа. видео дня

​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Также в проекте документа говорится об инициативе по уменьшению барьеров в сфере международной торговли оборонной продукцией. Документ состоит лишь из одной страницы и имеет сугубо оборонный характер, без отдельных обязательств по дальнейшей поддержке Украины.

Сообщается, что главное внимание на встрече в Гааге будет сосредоточено не на украинском вопросе, а на согласовании решения по увеличению расходов на оборону со стороны стран-членов. Это должно соответствовать ожиданиям президента США Дональда Трампа.

Министр обороны США Пит Гегсет ранее заявил, что союзникам удастся достичь договоренности об увеличении оборонного бюджета до уровня 5% от ВВП еще до начала саммита.

Военная помощь Украине - детали

Как писал Главред, в начале мая Германия передала Украине пакет военной помощи. В перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

Кроме этого, также и Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины. В Минобороны Украины подтвердили, что это беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает обороноспособность Украины.

Также, по данным МОУ, в 2025 году помощь Украине превысит показатели прошлых лет. Министр Умеров подчеркнул, что наши партнеры остаются надежными и решительными в поддержке страны.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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