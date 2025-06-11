На саммите НАТО примут важное решение по поддержке Украины - Bloomberg

Что известно о саммите НАТО:
- Партнеры рассматривают включение взносов на военную помощь Украине в оборонные расходы НАТО
- Основное внимание на саммите будет на повышении оборонных расходов стран-членов, а не на обещаниях Украине
Во время предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне, будет рассматриваться возможность включения финансовой помощи Украине в общие оборонные расходы стран-участниц. Однако Украину в НАТО не пригласят, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предварительной декларации, оказавшейся в распоряжении журналистов.
"Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих взносов в оборону Украины в новые целевые расходы, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока) позже в этом месяце",- говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа.видео дня
Также в проекте документа говорится об инициативе по уменьшению барьеров в сфере международной торговли оборонной продукцией. Документ состоит лишь из одной страницы и имеет сугубо оборонный характер, без отдельных обязательств по дальнейшей поддержке Украины.
Сообщается, что главное внимание на встрече в Гааге будет сосредоточено не на украинском вопросе, а на согласовании решения по увеличению расходов на оборону со стороны стран-членов. Это должно соответствовать ожиданиям президента США Дональда Трампа.
Министр обороны США Пит Гегсет ранее заявил, что союзникам удастся достичь договоренности об увеличении оборонного бюджета до уровня 5% от ВВП еще до начала саммита.
Военная помощь Украине - детали
Как писал Главред, в начале мая Германия передала Украине пакет военной помощи. В перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.
Кроме этого, также и Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины. В Минобороны Украины подтвердили, что это беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает обороноспособность Украины.
Также, по данным МОУ, в 2025 году помощь Украине превысит показатели прошлых лет. Министр Умеров подчеркнул, что наши партнеры остаются надежными и решительными в поддержке страны.
Больше важных новостей:
- Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов
- Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине
- Россия ударила по Украине с масштабной силой: куда целились дроны и ракеты врага
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред