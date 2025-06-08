Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

Побратимы рассказали, что Екатерина пришла на войну не ради статуса, а чтобы быть частью команды, работать на равных и делать свое дело профессионально.

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Во время выполнения задания на Покровском направлении погибла военнослужащая / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На фронте, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении, погибла военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Екатерина Троян, известная под позывным "Мяу" - ей было всего 32 года. О потере сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Facebook.

Она отметила, что Екатерина служила в Десантно-штурмовых войсках, участвовала в операциях, в том числе и на территории Курской области РФ, а также выполняла задачи на Покровском направлении как оператор FPV-дронов.

"Еще совсем недавно ты радовалась - твои фотографии просматривал сам Залужный. Ты работала, держала направление, помогала команде. А сегодня - мы вспоминаем тебя с теплом и благодарностью", - поделилась Кондратюк. видео дня

Об обстоятельствах смерти также сообщил бывший народный депутат и военный Игорь Луценко. По его словам, Екатерина получила ранение, ее срочно эвакуировали в больницу в Днепре. К сожалению, спасти ее не удалось.

"Она служила в ДШВ, прошла Курскую кампанию, но не прошла в этот раз Покровское направление - в [больницу имени] Мечникова ее довезли еще живой, но спасти не смогли", - написал Луценко в Facebook.

Побратимы "Мяу" подтвердили ее гибель и оставили щемящие слова о том, кем она была для своей команды.

"Мяу пришла на войну быть равной всем нам. Мы узнали ее как человека с открытым сердцем и отсутствием гордыни, к ней можно было всегда обратиться за помощью, не вопрос было помочь кому-то по собственному желанию, и главное никакое высокомерие не мешало нашей сестре самой обращаться за помощью", - вспоминают собратья.

Ее смерть – еще одно напоминание о стоимости нашей свободы, за которую платят своей жизнью самые лучшие.

Украина теряет лучших - последние новости

Главред сообщал печальную весть о том, на F-16 во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов. Ему было всего 26 лет.

Также недавно на войне погиб известный боксер и военный Владимир Мандзюк, известный под позывным "Воха". Он прославлял Украину на весь мир - был мастером спорта Украины по боксу, неоднократным победителем национальных и международных соревнований, чемпионом Украины среди студентов в 2018 году.

Кроме этого, 18 марта на передовой погиб редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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