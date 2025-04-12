Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

Чемпион Украины погиб в бою с оккупантами.

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Боксер Владимир Мандзюк погиб на войне / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, © facebook.com/UkrainianBoxingAssociation

Украина потеряла еще одного героя. В бою против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, известный под позывным "Воха". О смерти спортсмена сообщила Ассоциация бокса Украины.

Прошлой осенью Мандзюк присоединился в ряды Сил специальных операций ВСУ. Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

11 апреля ему посмертно присудили государственную награду - "Золотой Крест". Церемония прощания и похороны состоятся 13 апреля в Тернополе.

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Владимир был известным спортсменом - мастером спорта Украины по боксу, неоднократным победителем национальных и международных соревнований, чемпионом Украины среди студентов в 2018 году.

"Боксерское сообщество Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям Владимира. Вечная память Герою. Слава Украине! Героям Слава!", - говорится в заявлении.

Украина теряет лучших - последние новости

Как сообщал Главред, на F-16 во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов. Ему было всего 26 лет.

Редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков, погиб 18 марта на передовой. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

Кроме этого, также сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Жизнь героя оборвалась 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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