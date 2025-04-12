Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

Даяна Швец
12 апреля 2025, 18:05
1462
Чемпион Украины погиб в бою с оккупантами.
Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный
Боксер Владимир Мандзюк погиб на войне / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, © facebook.com/UkrainianBoxingAssociation

Украина потеряла еще одного героя. В бою против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, известный под позывным "Воха". О смерти спортсмена сообщила Ассоциация бокса Украины.

Прошлой осенью Мандзюк присоединился в ряды Сил специальных операций ВСУ. Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

11 апреля ему посмертно присудили государственную награду - "Золотой Крест". Церемония прощания и похороны состоятся 13 апреля в Тернополе.

видео дня

Владимир был известным спортсменом - мастером спорта Украины по боксу, неоднократным победителем национальных и международных соревнований, чемпионом Украины среди студентов в 2018 году.

"Боксерское сообщество Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям Владимира. Вечная память Герою. Слава Украине! Героям Слава!", - говорится в заявлении.

Украина теряет лучших - последние новости

Как сообщал Главред, на F-16 во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов. Ему было всего 26 лет.

Редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков, погиб 18 марта на передовой. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

Кроме этого, также сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Жизнь героя оборвалась 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

Больше важных новостей:

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

19:03Фронт
"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

18:55Война
Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

18:05Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

Последние новости

19:03

"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

18:56

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытиеВидео

18:55

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

18:46

"Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье

18:30

Чем подкормить тюльпаны весной: секрет яркого и продолжительного цветения

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
18:30

Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения: как не стать жертвой

18:18

"Мне очень горько": Ада Роговцева потеряла близкого человека

18:07

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

18:05

Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

Реклама
17:34

Замороженные активы РФ: Мадрид предлагает потратить деньги на оборону Европы

16:49

Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

16:30

27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось

16:26

Плохой вкус в одежде - что выдает неухоженность и безвкусицу

16:18

Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать 13 апреля, приметы

16:06

Пенсия меньше тысячи: кому в Украине будут платить копейки в 2025 году

15:59

Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

15:30

Зеленский ввел санкции против четырех человек: названы фамилии

15:29

Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

15:27

Урожай будет выше, а работать станет легче: как сделать высокие грядкиВидео

15:18

Закрыла рот: путинистка Валерия публично вызверилась на мужа Пригожина

Реклама
15:17

Китайский гороскоп на завтра 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

15:06

Модные тенденции весна 2025 - топ-10 трендов, которые удивят

14:35

Сможете ли вы найти птицу за 7 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

14:27

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:18

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

14:11

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица УкраиныВидео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

13:58

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

13:41

Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

13:33

"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

13:30

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

13:13

Как избавиться от горечи зеленого лука: неожиданный лайфхак исправит вкус блюда

12:59

Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

12:47

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

12:43

РФ готовит новое полномасштабное наступление: генерал сказал, что стоит делать Украине

12:35

Король Чарльз проговорился, сколько ему осталось жить

12:30

Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

12:24

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

12:21

Друзья и враги в саду: что нельзя сажать рядом с вишней и какое соседство любит сливаВидео

12:05

Шумная компания не по душе: ТОП-3 знака зодиака, которые счастливы в одиночестве

Реклама
11:41

Хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования США

11:14

Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил

10:45

Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

10:25

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:07

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дроновФото

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять