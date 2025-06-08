'Такого не было даже после войны': целый город вышел на протест из-за действий РФ

Вместо обещанного "освобождения", о котором Россия говорила еще в 2014 году, в 2025-м люди получили руину - как инфраструктурную, так и гуманитарную.

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Как "ДНР" игнорирует собственных людей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

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Оккупированное Енакиево находится в состоянии коллапса из-за отсутствия воды и разрушения коммуникаций

Длительное отсутствие воды вызывает антисанитарию и риск эпидемий, особенно в условиях жары

Ситуация в оккупированном Енакиево Донецкой области становится критической. Местные жители массово выходят на стихийные протесты - улицы превращаются в места отчаяния. Главная причина - отсутствие водоснабжения.

Воды нет неделями, аварийные службы не реагируют, доставка - или полностью отсутствует, или происходит без предупреждения, в хаотичном режиме.

видео дня

Изношенные трубы постоянно прорывает, а местные водопроводы фактически не работают. Все держится на обещаниях, которые не выполняются, или на циничной лжи.

"Такого не было даже после войны. Никогда не жили без воды", - говорит 85-летняя женщина из Енакиево.

В Енакиево люди вышли на протест / фото: тг-канал Главред

В Бунге, что административно входит в состав Енакиево, люди начали записывать видеообращения. Они рассказывают, что жить в так называемой "ДНР" больше невозможно. Вода отсутствует неделями, а подвоз крайне редкий и ненадежный.

"Обещали построить, но ничего не сделали. Нам говорили: Россия придет и все восстановит. Но с приходом России не работает даже то, что работало раньше", - говорят люди.

Цены на питьевую воду стремительно взлетели - 5 рублей за литр. То, что привозят, непригодно даже для уборки, не говоря уже о потреблении.

В жаркие месяцы город оказывается на грани эпидемии - техническая вода отсутствует, санитарные нормы разрушены, а инфраструктура деградировала до состояния 40-х годов прошлого века.

По словам людей, местные "власти" не реагируют. За одиннадцать лет не построено ни одного нового водопровода, ни одного обновления.

Протесты против властей России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт Александр Коваленко высказал мнение, что РФ могут охватить массовые протесты. По его словам, россияне осознают уровень потерь в войне против Украины.

Полковник Олег Жданов также считает, что социальный взрыв в РФ близко. Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные, считает эксперт.

Также в январе в Курской области состоялся масштабный протест. Основными требованиями митингующих было предоставление постоянного жилья и компенсация за утраченное имущество.

Больше важных новостей:

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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