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Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Даяна Швец
8 июня 2025, 19:24
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Украина за последние три года разработала широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия.
СУ-30, самолет, авиакатастрофа
Что известно о дроне, который охотится на российские самолеты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

  • Надводный дрон Magura V7 является одним из последних разработок, способен выполнять различные задачи
  • Украинские представители ГУР считают такие дроны будущим ведения боевых действий

За последние три года Украина сделала большой технологический прорыв в сфере беспилотного оружия. Одно из самых новых достижений - многоцелевой надводный дрон Magura V7, который стал настоящим символом нового подхода к ведению боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Этот беспилотник выглядит как обтекаемый скоростной катер с ракетным вооружением с обеих сторон. Его главная особенность - способность долгое время действовать в открытом море, охотясь на российские истребители и готовя неожиданные удары.

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В мае Magura V7 стал участником уникальной боевой операции: по данным украинских источников, именно он вместе с другими морскими беспилотниками принял участие в уничтожении двух самолетов Су-30. Это - первый в истории случай, когда дрон-катер нанес удар по боевому самолету в реальном бою.

дрон Magura инфографика
Дрон Magura / Инфографика: Главред

Представители украинской военной разведки подчеркивают, что Magura V7 не просто выполняет задачи самостоятельно, но и может служить плавающей платформой для запуска других беспилотников - в частности, дронов-камикадзе. Фактически это мобильная база, с которой можно координировать несколько атак одновременно.

"Эти дроны представляют собой будущее", - говорил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время презентации оружия.

А финский военный эксперт Паси Паройнен считает, что Magura V7, хоть и не является самостоятельным переломным фактором, в тандеме с другими технологиями способен существенно изменить расклад сил на фронте.

Уничтожение авиации РФ - что известно

Как писал Главред, в начале лета, 1 июня, осуществлена атака на военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево. Именно там базируется стратегическая авиация России - в результате было поражено более 40 самолетов.

Через некоторое время СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Сообщалось, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет.

Более того, не так давно раскрыли путь переброски дронов в Россию, которые вызвали удары по "ядерным" аэродромам РФ. Стало известно, что поставки велись с сопредельной территории.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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