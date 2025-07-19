Упрямство Путина в отношении Украины станет грандиозной ошибкой для РФ - WP

Риторика Кремля все больше сводит войну к борьбе не с Украиной, а с Западом в целом.

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Отказ Путина от компромисса по Украине станет фатальным для РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

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Путин не собирается идти на компромисс в войне в Украине

Такая позиция Путина дорого будет стоить России

Война ослабила влияние Москвы на союзников и уменьшила ее роль на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин не намерен идти на компромисс в войне в Украине. Такая позиция разрушает любые надежды на мирное соглашение, способное положить конец войне или восстановить отношения Москвы с Западом. Об этом пишет The Washington Post.

"Аналитики считают отказ от компромисса стратегической ошибкой, которая обойдется России в колоссальную цену с точки зрения международного влияния, рынков для экспорта энергоресурсов и глобальных союзников", - говорится в материале. видео дня

Как отмечает эксперт по России Майкл Киммадж, позиция Путина не базируется на рациональных интересах безопасности, а является скорее "эмоциональной фиксацией". В частности, требования не допустить вступления Украины в НАТО и признать за Россией оккупированные территории - свидетельство личных амбиций, а не государственной логики. Путин, по словам Киммаджа, "мстит" Украине за отказ быть лояльным союзным государством, подобным Беларуси.

"Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, по которым я думаю, что Путин просто не может отстраниться от этой войны", - отметил Киммадж.

Потеря влияния и изоляция

На фоне войны ухудшаются отношения России даже с ее традиционными партнерами - Арменией, Казахстаном и Азербайджаном. Когда-то Путин гордился своей способностью вести переговоры с ключевыми игроками на Ближнем Востоке, однако сейчас это влияние существенно уменьшилось.

Кроме того, экономическая ситуация в России существенно осложнилась. К 2022 году Москва экспортировала почти половину своей нефти и более 70% газа в Европу. Сегодня, в результате санкций и разрыва связей, большинство энергоносителей продается Китаю и Индии по сниженным ценам, что значительно сокращает доходы бюджета.

Аналитики также обращают внимание на опасную трансформацию российской экономики - она все больше ориентирована на военное производство, а ограниченные торговые возможности, вместе с будущим бременем военных пенсий, угрожают "долгосрочному процветанию" страны.

В издании отметили, что даже смена власти в США, в частности возвращение Дональда Трампа, не обещает завершения войны. Неспособность Путина воспользоваться прошлыми уступками Трампа лишь усиливает убеждение российских элит, что США - вечный враг.

В риторике Кремля война все чаще предстает как "миссионерская борьба" России против Запада. Это подкрепляет идею войны не только с Украиной, а с целой системой западных ценностей и геополитических влияний.

Историк Стивен Коткин напоминает, что Россия всегда процветала, когда строила экономические связи с Западом, а не изолировалась от него. Ирония заключается в том, что до полномасштабного вторжения в Украину влияние Кремля на нее было гораздо сильнее, чем теперь.

"До попытки завоевать ее всю Россия имела гораздо большее влияние на Украину, чем сегодня. Во многом из-за применения силы позиции России в Евразии, в том числе и в регионах, где она когда-то господствовала, ослабевают", - пишет Коткин.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не сможет заставить Путина отказаться от войны в Украине, и в случае обострения Кремль может объявить принудительную мобилизацию. Аналитики считают, что Путин готов пойти на крайние меры, чтобы избежать поражения, жертвуя внутренней стабильностью России.

Ранее администрация Трампа дала России 50 дней на прекращение войны. Если Кремль не согласится, США введут сокрушительные пошлины и санкции - также против стран, покупающих российскую нефть.

Кроме этого, Россия не имеет ресурсов и времени, чтобы воевать против Украины десятилетиями, считает дипломат и нардеп Богдан Яременко. По его словам, РФ исчерпает экономические возможности к 2026-2027 годам,

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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