Эрдоган провел переговоры с Путиным - что говорили об Украине и войне

Эрдоган в разговоре с Путиным вновь призвал к возобновлению переговоров между Россией и Украиной и подтвердил готовность Анкары быть посредником в процессе.

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Эрдоган обсудил с Путиным важное решение по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

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Эрдоган провел переговоры с Путиным

Президент Турции отметил важность начала третьего раунда переговоров между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Путиным, во время которых, в частности, обсуждалась война России против Украины. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам разговора.

Стороны также затронули тему двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией, а также ряд региональных и глобальных вызовов.

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Эрдоган обратил внимание на опасность, которую представляют конфликты, возникшие после вывода сирийских сил безопасности из провинции Сувейда, и подчеркнул, что Израиль должен уважать суверенитет Сирии.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара стремится к стабилизации ситуации в Сирии и скорейшему восстановлению страны.

"Президент Эрдоган отметил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит выступать хозяином переговоров в Стамбуле, когда стороны определят удобные даты", - говорится в сообщении.

В то же время российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль сообщают, что во время разговора с Эрдоганом Путин якобы подтвердил свое стремление к политико-дипломатическому окончанию войны против Украины и поблагодарил турецкого президента за готовность предоставить площадку в Стамбуле для проведения переговоров.

Позиция Турции по войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался относительно возможности мирных переговоров между Украиной и Россией, в частности не исключил перспективы встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ранее, 11 и 12 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. Основной темой обоих разговоров было достижение прекращения войны.

Эрдоган также заявил о готовности Турции способствовать установлению режима тишины и устойчивого мира, а также выступить посредником в прямых переговорах между Киевом и Москвой. Эту позицию он подтвердил и в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 11 мая.

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О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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