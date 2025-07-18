Доходы режима Путина от нефти: эксперт назвал сценарий удара от союзника Украины

Главное:
- Европа сама должна отказаться от нефти и газа из России
- Украина способна заставить Европу не покупать российскую нефть
Европе следует полностью отказаться от закупок нефти и газа у страны-агрессора России. Европейцам нужно самим предпринимать решительные шаги и вводить санкции в отношении Москвы, а не требовать таких решений только от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
В интервью Главреду он отметил, что российские газ и нефть покупают не только Индия, Китай и Бразилия, но и Европа. И раз экономические партнеры Москвы не хотят прекращать закупки, свой шаг нужно сделать европейцам.
"Американцы же не покупают российскую нефть и газ. Кто должен прекратить помогать России финансировать войну? Китай и Индия ведь не хотят", - говорит эксперт.
Также он добавил, что Украина способна пресечь закупку европейцами российских энергоносителей.
"(Для этого нужно, - ред.) подрывать танкеры, бить по терминалам в Мурманске, которые качают сжиженный газ, в том числе, и в Европе – вот, как их надо заставлять", - подчеркнул Тарас Загородний.
Смотрите видео, в котором Загородний раскрыл планы Трампа по России:
Санкции против России – главные новости по теме:
Как сообщал Главред, на днях Трамп поставил РФ ультиматум: либо соглашение о мире через 50 дней, либо жесткие санкции со стороны Вашингтона. Причем американские санкции будут введены не только против России, но и в отношении таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоресурсы.
В пятницу, 18 июля, Евросоюз согласовал новые санкции против России. Восемнадцатый санкционный пакет будет включать ограничения против энергетики, банковского сектора и установит потолок цены на нефть на уровне 47,6 долл. США. Также будут ограничения и против третьих стран, которые помогают стране-оккупанту уходить от санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил решение ЕС по санкциям против России.
"Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть - около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", - подчеркнул Зеленский.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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