ЕС одобрил один из самых жёстких пакетов санкций против РФ: кто попал под удар

Евросоюз настроен дальше усиливать давление на Россию, чтобы прекращение агрессии "стало единственным возможным выходом".

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Кая Каллас рассказала о новом пакете санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Евросоюз одобрил один из самых жёстких на сегодняшний день пакетов санкций против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкционных мер вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины. Об этом сообщила главная дипломат Евросоюза Кая Каллас.

"Мы твёрдо стоим на своём. ЕС только что одобрил один из самых жёстких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы ещё больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем ещё 105 кораблей теневого флота и их пособников, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию", - написала Каллас в соцсети Х.

По ее словам, санционный пакет обеспечит дополнительное давление на российский ВПК, китайские банки, помогающие РФ обходить санкции, и дополнительные препятствия для импорта в Россию компонентов, используемых в военных БПЛА.

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"Мы впервые наказали санкциями морского регистратора и крупнейший нефтеперерабатывающий объект "Роснефти" в Индии. Кроме того, наши санкции бьют по тем, кто занимается навязыванием идеологии украинским детям", – добавила Каллас.

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС настроен дальше усиливать давление на Россию, чтобы прекращение агрессии "стало для Москвы единственным возможным выходом".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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