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Путин не примет ультиматум Трампа и способен на отчаянный шаг – Foreign Affairs

Андрей Ганчук
18 июля 2025, 20:09
1497
Владимир Путин в своем "стремлении" уничтожить Украину готов пожертвовать стабильностью внутри России, считают эксперты.
Путин, войска РФ
Путин в худшем для Кремля случае может объявить мобилизацию - Foreign Affairs / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное из материала:

  • Путин может объявить жесткую мобилизацию в России
  • Путин не пойдет на ультиматум Трампа
  • "Уничтожение" Украины для Путина важнее стабильности в РФ

Ультиматум президента США Дональда Трампа не заставит главу страны-оккупанта России Владимира Путина отказаться от своих так называемых целей и прекратить войну против Украины. В худшем для Кремля случае Путин запустить в РФ принудительную мобилизацию.

Путин не пойдет на мир с Украиной

Профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммидж и приглашенный научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Мария Липман в своем материале для Foreign Affairs написали, что проблемы на фронте, давление Трампа и нарастающие проблемы в экономике не заставят Путина пойти на мир с Киевом.

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"Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер. Возрождение России к величию может быть для Путина сизифовым трудом, но он пойдет на крайние меры, чтобы избежать поражения. В Украине Путин рискнет всем", - полагают аналитики.

Ситуация для Украины не катастрофическая

Киммидж и Липман считают, что ситуация для Украины катастрофической пока не выглядит. Несмотря на оккупацию россиянами территорий, стратегическая необходимость для выживания государства не нарушена. Крупные города вне досягаемости войск РФ.

И даже если Трамп не выполнит свой ультиматум, поддержка Украины со стороны Европы растет.

В России начинается кризис

Экономический кризис публично признают даже в Кремле.

"Перед лицом этих усугубляющихся проблем Путин не отступает. (...) Россия не контролирует Украину, и любое урегулирование, которое оставляет Украину вне контроля России, будет равносильно поражению. На данный момент война, которую Путин развязал, чтобы остановить поворот Киева на Запад, только подтолкнула его туда. Это остается результатом, который Путин никогда не примет", - отмечают эксперты.

Путин может объявить мобилизацию

Киммидж и Липман убеждены, что у Путина пока еще есть инструменты для продолжения войны – те, которыми он еще не пользовался. Среди них – жестокая мобилизация с суровыми наказаниями для тех, кто не хочет воевать.

Тогда будет разрушен миф о так называемой стабильности России, который Путин выстраивал все эти годы. Но для Путина "уничтожение" Украины важнее стабильности своего государства.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп поставил России ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции, которые коснутся и стран, покупающих у Кремля нефть и газ. Также восстановлена военная помощь Украине.

Трамп глубоко разочарован Путиным: в интервью BBC он рассказал, что несколько раз договаривался с главой Кремля, после чего Россия все равно наносила удары по Украине. Впрочем, Трамп пока что готов и в дальнейшем контактировать с Путиным.

Путин уже ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал, считает военный обозреватель Sky News Майкл Кларк. По его словам, продолжающиеся атаки Украины со стороны оккупантов показали – Россия не намерена завершать войну.

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Об источнике: Foreign Affairs

Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

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