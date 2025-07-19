Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

В МВФ раскрыли два сценария развития событий.

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Завершатся ли боевые действия в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

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Война в Украине, вероятно, продлится еще в 2026 году

В МВФ представили два сценария развития событий

Война в Украине, вероятно, не закончится в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные по финансированию на 2026 год. Очевидно, что из-за затяжной войны, Киев будет нуждаться в большем количестве внешних ресурсов. Такое мнение высказал руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей во время дискуссии Центра экономической стратегии.

Грей вспомнил бюджетную декларацию Кабмина Украины на 2026-2028 годы, в которой определены 2 сценария развития событий.

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Если в Украине улучшится ситуация с безопасностью, то в 2026 году военные расходы составят 1,8 трлн гривен, если же война будет продолжаться, расходы увеличатся на 750-800 млрд гривен.

"Главный вопрос в том: в каком сценарии мы находимся? Бюджетная декларация предусматривала два сценария... Все партнеры, вовлеченные в поддержку Украины, следят за событиями ежедневно. Мы видим сценарий, при котором может понадобиться больше финансирования", - сказал Грей.

Глава миссии МВФ подчеркнул важность прояснить этот вопрос до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент 15 сентября.

"Мы хотим пересмотреть оценку дефицита финансирования. Возможно, она сойдется с текущими оценками, а возможно, будет больше. Если Украине потребуется больше финансирования, нужно будет убедительно представить обоснование. Нам нужны стабильные цифры и четкие позиции", - подчеркнул представитель МВФ.

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Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

В то же время командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди считает, что война в Украине, скорее всего, продолжится после 2025 года.

Напомним, Главред со ссылкой на CNN писал, что война в Украине затянется и продлится еще и в 2026 году.

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Об учреждении: МВФ Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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