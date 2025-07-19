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Закончится ли война в 2025 году: Мадяр озвучил неутешительный прогноз

Сергей Кущ
19 июля 2025, 00:06
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Основными угрозами являются огромное количество российских оккупантов, массированные атаки ударными дронами по Украине, говорит он.
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Мадяр озвучил неутешительный прогноз о войне в Украине
Мадяр озвучил неутешительный прогноз о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему не стоит ждать окончания война в этом году
  • Что сейчас ВСУ пытаются противопоставить "мясным" штурмам оккупантов

Война в Украине, вероятнее всего, она продолжится после 2025 года, считает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

На международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене отметил, что обозримом будущем не видит конца войны, пишет УНИАН.

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"Мы не видим конца войны ни завтра, ни, вероятно, в этом году. Мы прагматично рассчитываем свое будущее и видим самые большие угрозы", - сказал "Мадяр".

Также он отметил, что основными угрозами являются огромное количество российских оккупантов, массированные атаки ударными дронами по Украине, а также ограниченные мобилизационные ресурсы нашей страны.

"Во-первых, Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Во-вторых, он нашел дешевое и эффективное оружие для запугивания населения и уничтожения инфраструктуры - "Шахеды". В-третьих, в Украине все, кто хотел воевать, уже воюют. Поэтому мы не рассчитываем на манну небесную", - подчеркнул он.

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По его словам, ВСУ ищут способы противодействия вражеским атакам. Он поделился, что уже планируется заменить украинскую пехоту наземными дронами и создать многоуровневую эшелонированную "стену дронов".

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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