The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну

Китай уже поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут иметь гражданское применение, но также важны для военной машины Путина.

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Под прикрытием дружбы Китай фактически подчиняет себе РФ / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Общая выручка РФ от продажи нефти в прошлом году составила $192 млрд

Под прикрытием дружбы Китай фактически подчиняет себе РФ

В противостояние между США и Россией вовлечена третья сторона – Китай, и на данный момент он выигрывает больше всех. Об этом пишет The Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российский импорт, но объем российских продаж в Америку в прошлом году составил всего $3 млрд, или 0,65% от общего объема экспорта, говорится в статье.

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Гораздо более важным было предупреждение о том, что США также введут вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть и нефтепродукты. Если бы США прекратили поставки, это стало бы переломным моментом. Общая выручка России от продажи нефти в прошлом году составила $192 млрд.

Три четверти российской нефти идет в Китай и Индию. Ни Индия, ни Китай не смогли бы переориентировать свои закупки нефти в этот период, даже если бы захотели, а исключение России из глобальной ситуации дестабилизировало бы рынок и привело бы к росту цен на бензин в США.

Однако это также подчеркивает, что человек, который лучше всего может заставить российского диктатора Владимира Путина изменить курс относительно Украины, – это не Трамп, а глава КНР Си Цзиньпин, пишет издание.

Судя по всему, Си Цзиньпин не намерен этого делать. Во вторник председатель КНР встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что Россия и Китай должны "укрепить взаимную поддержку". При этом МИД КНР осудил угрозу введения пошлин.

Ранее в этом месяце, заявляя о нейтралитете в отношении войны в Украине, министр иностранных дел Китая Ван И заявил своей коллеге из Евросоюза Кайе Каллас, что вторжение Путина стало "благословением" для Пекина, поскольку оно позволило Западу сосредоточиться на Европе, а не на Тихоокеанском регионе

Издание отмечает, что Китай уже поставляет в Россию широкий спектр товаров двойного назначения, которые могут иметь гражданское применение, но также важны для военной машины Путина. Эти товары варьируются от оптоволоконных кабелей, используемых для управления беспилотниками, не поддающимися подавлению, до нитроцеллюлозы, используемой в качестве сырья для боеприпасов.

Под прикрытием дружбы Китай фактически подчиняет себе Россию. Пекин расширяет влияние в Центральной Азии, на Кубе и в Африке, вытесняя Москву из прежних сфер влияния. Зависимость РФ растет: от потребительских товаров до финансовых систем. Россия уже частично перешла на китайские платежные системы.

Несмотря на показное единство, союз Китая и России далек от безупречного. Обе стороны активно шпионят друг за другом, и напряжение между ними время от времени всплывает в утечках информации и дипломатических маневрах, пишет издание.

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Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Сотрудники ФСБ России в своих внутренних документах называют Китай врагом и опасаются подготовки Пекином территориальных претензий к Кремлю. Спецслужбы считают КНР серьезной угрозой безопасности своей страны. В материале The New York Times ссылаясь на внутренний отчет ФСБ, который был получен от кибергруппы Ares Leaks, пишут, что документ, вероятно, был написан в начале 2024 и является черновиком.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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