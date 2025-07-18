The Times прогнозирует встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина: названа дата

По данным издания, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре.

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Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Трампом и Путиным / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Путин уже принял приглашение китайского лидера на парад

По данным СМИ, Трамп может приехать в Китай 3 сентября

Лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет The Times.

По данным издания, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

видео дня

Аналитики, а также некоторые граждане Китая призывали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трёхсторонний саммит с Трампом и Путиным.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пошлёт миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", - заявил Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских комментаторов-националистов.

Как напоминает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин направили друг другу приглашения о визитах, хотя и не назначали даты. Саммит в рамках военных мероприятий стал бы хорошим поводом для встречи, считает издание.

Отмечается, что Си Цзиньпин рассматривает торжество как способ подчеркнуть солидарность с бывшими союзниками, в частности с Россией, которая также понесла огромные потери во Второй мировой войне. Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун заявил, что сентябрьские мероприятия также станут полезным способом отвлечь нацию от политических проблем, включая вялый экономический спад.

"В свою очередь для Трампа визит в Китай и встреча с Путиным и Си Цзиньпином будут соответствовать его глубоко личностному подходу к руководству. Это также успокоит как Си Цзиньпина, так и Путина, которые видели, как Трамп унижал национальных лидеров, посещая Вашингтон, и которые рассматривают саммит в Пекине как способ контролировать как повестку дня, так и политические послания", - говорится в сообщении.

В то же время по этой же причине советники Трампа могут убедить его не соглашаться на этот визит, который стал бы политическим триумфом для двух других лидеров, особенно Си Цзиньпина, пишет издание.

"Я думаю, шансы невелики", - сказал Сун. - "Китай может пригласить Трампа, но Трамп вряд ли согласится. Трамп, возможно, хочет чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение, и делить сцену с двумя другими сильными лидерами великих держав, но Трамп предпочтёт встретиться с ними на территории США. Я не вижу, чтобы Трамп был заинтересован в том, чтобы быть всего лишь одним из трех друзей на вечеринке Си Цзиньпина".

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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