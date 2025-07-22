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Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

Виталий Кирсанов
22 июля 2025, 10:49обновлено 22 июля, 11:31
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Мерц уточнил, что ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить.
С передачей Patriot Украине есть одна неопределенность
С передачей Patriot Украине есть одна неопределенность / коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Кратко:

  • Детали передачи Patriot обсуждают министры обороны Германии и США
  • Норвегия готова принять участие в усилении украинской системы ПВО

США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - заявил он.

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Мерц уточнил, что ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

Стере подтвердил, что и его страна готова принять участие в усилении украинской системы ПВО, в частности, финансируя закупку Patriot у США.Как известно, Германия заявляла о готовности купить две системы ПВО Patriot для Украины, еще одну должна профинансировать Норвегия.

Системы Patriot для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после одного из разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

Позже Трамп сообщил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. По его словам, сейчас идёт согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.

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О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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