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Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

Марина Фурман
22 июля 2025, 10:53
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Украинские военные сообщили, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.
армия РФ, карта
Аналитики рассказали о ситуации вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное:

  • Россияне проникли в Покровск
  • ВСУ уничтожают вражеские ДРГ

Вечером 21 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" российских оккупантов. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", - говорится в сообщении.

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Аналитики добавили, что цель врага - закрепиться и дождаться подкрепления, чтобы захватить улицу Защитников Украины.

По состоянию на вечер 21 июля продолжалась операция по выявлению и ликвидации вражеских диверсионно-штурмовых групп. По данным проекта, с украинской стороны были зафиксированы потери.

"Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "ДРГ" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", - добавили в Deep State.

Во вторник, 22 июля, украинские военные подтвердили в комментарии Украинской правде факт проникновения россиян в город.

Бойцы ВСУ сообщили, что первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще 5 дней назад - 17 июля.

Источники УП также подчеркнули, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Почти треть из них сосредоточилась на Покровском направлении.

Как писал Главред, российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления.

Кроме того, в воскресенье, 20 июля, Силы обороны Украины нанесли немало успешных ударов по противнику в различных локациях. Украинские бойцы поразили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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