Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

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Вечером 21 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" российских оккупантов. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале.
"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", - говорится в сообщении.видео дня
Аналитики добавили, что цель врага - закрепиться и дождаться подкрепления, чтобы захватить улицу Защитников Украины.
По состоянию на вечер 21 июля продолжалась операция по выявлению и ликвидации вражеских диверсионно-штурмовых групп. По данным проекта, с украинской стороны были зафиксированы потери.
"Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "ДРГ" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", - добавили в Deep State.
Во вторник, 22 июля, украинские военные подтвердили в комментарии Украинской правде факт проникновения россиян в город.
Бойцы ВСУ сообщили, что первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще 5 дней назад - 17 июля.
Источники УП также подчеркнули, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, в сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Почти треть из них сосредоточилась на Покровском направлении.
Как писал Главред, российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления.
Кроме того, в воскресенье, 20 июля, Силы обороны Украины нанесли немало успешных ударов по противнику в различных локациях. Украинские бойцы поразили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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