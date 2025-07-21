Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

Россияне пытаются занять любые населенные пункты на границе, используя тактику массированных штурмов.

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Оккупанты активизируются на границе Донетчины и Днепропетровщины, чтобы продемонстрировать присутствие в новом регионе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне штурмуют Покровское и Новопавловское направления

Враг несет большие потери, особенно среди пехоты

Оккупанты пытаются закрепиться на границе с Днепропетровской областью

Оккупанты пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, активно продвигаясь на нескольких направлениях и неся значительные потери среди личного состава. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

По его словам, в течение последних трех недель самые интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

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"На Покровском и Новопавловском направлениях - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.

Спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что российские войска массово бросают пехоту, чтобы продвинуться на восток от Покровска и юг от Косиновки и закрепиться в любых населенных пунктах. На это тратится большое количество личного состава, преимущественно пехоты.

На Новопавловском направлении оккупанты стремятся хотя бы частично закрепиться в приграничных районах между Донецкой и Днепропетровской областями. Идея россиян заключается в том, чтобы продемонстрировать реальное присутствие в Днепропетровской области, чтобы их заявления об этом, которые звучат уже почти месяц, имели фактическое подтверждение.

ОСГВ "Хортица" / Инфографика: Главред

"Не просто в виде там что-то фабриковали, отсняли, флаг где-то и подмахнули локацию. А чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой триумф. На это идет большой личный ресурс", - добавил он.

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Как писал Главред, в течение 20 июля на линии фронта зафиксировано 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском направлении - там украинские военные отбили 34 штурма из 36.

Ранее военный Бунятов писал, что захватчики пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полный захват Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Кроме того, российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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