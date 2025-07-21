Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

Бунятов рассказал, что в целом ситуация не слишком благоприятная для украинских бойцов.

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Военный рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Россияне начали новое наступление в Харьковской области

Враг хочет оттянуть резервы ВСУ с Купянского направления

Российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".

В своем Telegram-канале он рассказал о новом наступлении врага.

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"Россияне открыли еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов с Купянского направления", - написал Бунятов.

Он добавил, что сейчас ситуация не слишком благоприятна для украинских бойцов, ведь большая протяженность границы позволяет армии Путина осуществлять "подобные действия почти по всей линии".

По словам военного, такие "пожары" российских оккупантов из-за нехватки резервистов "приходится тушить точечно, привлекая силы бригад, которые уже выполняют боевые задачи непосредственно на фронте".

Купянск / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, в течение 20 июля на линии фронта зафиксировано 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском направлении - там украинские военные отбили 34 штурма из 36.

Ранее военный Бунятов писал, что захватчики пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полный захват Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Между тем украинские военные успешно действуют на Запорожском направлении. ВСУ удалось восстановить ряд стратегических позиций в районе города Орехов.

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О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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