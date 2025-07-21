ВСУ мощно ударили по территории РФ: что удалось уничтожить

В Генштабе подчеркнули, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока россияне не остановят свое вторжение.

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ВСУ нанесли удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", скриншот из видео

Вкратце:

ВСУ поразили ряд целей врага в Белгородской области

У россиян повреждены ЗРК С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М"

В воскресенье, 20 июля, Силы обороны Украины нанесли немало успешных ударов по противнику в различных локациях. Украинские бойцы поразили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сообщении говорится, что одна из целей бойцов ВСУ - ослабление военного потенциала армии РФ.

видео дня

Известно, что поражение ЗРК С-300П значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

А удар по комплексу "Небо-М" ухудшил работу расположенной рядом радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird".

"Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что удары украинских бойцов по вражеским целям направлены на уменьшение способности РФ вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства.

"Силы Обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины", - отметили в Генштабе.

Военные отметили, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока российские оккупанты не остановят свое вторжение и не будет установлен справедливый долговременный мир.

Смотрите видео, в котором ВСУ наносят удары по вражеским целям:

Взрывы в России - новости по теме

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал, что Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ.

Как писал Главред, в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья жаловались на атаку дронов. В частности, в Зеленограде и поселке Голубое прозвучали взрывы.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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