'Горячая' ночь в России: Москву и Подмосковье атаковали дроны, у россиян паника

Во всех аэропортах Москвы отправление и прием самолетов остановили.

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Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Этой ночью дроны атаковали Россию

Взрывы и звуки пролета дронов слышали в Москве, Подмосковье и Калужской области

Россияне жалуются, что в некоторых домах выбило окна

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья жаловались на атаку дронов. В частности, в Зеленограде и поселке Голубое прозвучали взрывы. Об этом пишут российские СМИ.

Так, в 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна.

видео дня

В то же время, жители поселка Голубое говорят, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.

Стоит заметить, что мэр Москвы Сергей Собянин как всегда заявил, что ПВО якобы уничтожила тринадцать вражеских беспилотников, которые атаковали российскую столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Что интересно, сильные звуки полета дронов были зафиксированы также в Калужской области. Там, как утверждают местные жители, работала система противовоздушной обороны.

О целях или масштабах разрушений пока ничего не известно. Однако, в России из-за атаки дронов вынуждены менять расписание авиарейсов. Известно, что во всех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском - отправление и прием самолетов остановили.

Дроны в Москве и Подмосковье - видео:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 19 июля руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

В ночь на 17 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

В то же время, также 17 июля, в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

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