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Трамп в разговоре с Зеленским намекнул на атаки Украины на Москву и Питер – WP

Алексей Тесля
15 июля 2025, 10:30
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Дональд Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Владимиру Путину.
Зеленский, Трамп
Стали известны подробности переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Что известно:

  • Трамп считает, что Украине нужно усилить давление на Путина
  • Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Путину

Президент США Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского о том, почему Киев не наносит удары по Москве в ответ на бомбардировки украинских городов.

Украинский лидер ответил решительно: "Мы можем, если вы дадите нам оружие". Об этом пишет в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус, со ссылкой на собственные информированные источники.

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Как отмечает автор материала, Трамп указал на то, что Украине нужно усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

При этом журналист подчеркивает, что Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Путину и по-настоящему "разъярен".

Российский лидер перестал быть "приятным", как любит говорить Трамп, добавляет автор статьи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что провел "очень хороший разговор" с Трампом. По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

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Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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