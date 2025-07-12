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Убили украинцев и соврали: в России цинично прокомментировали ночную атаку

Анна Косик
12 июля 2025, 15:05
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В Минобороны РФ скрыли факт атаки гражданского населения Украины.
Атака на Львов, Россия
Что по версии РФ было поражено в результате атаки 12 июля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Львовщины, УНИАН

Что заявили в Минобороны РФ:

  • Россия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
  • Были поражены центры с иностранными наемниками

В ночь на 12 июля страна-агрессор Россия атаковала Украину, в результате чего есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Однако в РФ в очередной раз скрывают факт террора Украины и заявляют о якобы поражении объектов военно-промышленного комплекса.

Как говорится в сообщении Минобороны России, групповой удар высокоточными ракетами большой дальности и беспилотниками был направлен якобы на предприятия ВПК во Львове, Харькове и Луцке. Кроме этого якобы целью был "военный аэродром" Украины.

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"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ были поражены центры территориального комплектования, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле в результате массированного удара разрушены были не стратегические объекты, а обычные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Что хуже всего - погибли мирные люди.

Массированная атака на Украину 12 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на субботу, 12 июля, массированно ударили по Украине ракетами, дронами и авиабомбами. В результате удара в ряде городов есть разрушения и возникли сильные пожары.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки на Черновцы от падения обломков вражеских объектов погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще 4 человека - тяжелораненые, за их жизнь сейчас борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии.

Также в результате атаки во Львове повреждены три корпуса Национального университета "Львовская политехника". Наибольшие повреждения получил 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон.

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Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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