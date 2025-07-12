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Удар РФ повредил один из лучших универов страны: горькие детали удара по Львову

Даяна Швец
12 июля 2025, 11:37
794
Также пострадали два десятка автомобилей, 19 объектов бизнеса, 2 промышленных объекта и помещения городских судов.
атака на львов, удар по льву
РФ повредила корпуса НУ ЛП / Коллаж: Главред, фото ГСЧС, Твой город

Главное об атаке РФ:

  • Шесть человек, включая 11-летнего мальчика, получили ранения
  • Пострадали три корпуса университета "Львовская политехника"
  • Противник атаковал Украину 623-мя средствами воздушного нападения

Сегодня, 12 июля, Россия нанесла ночной удар по Львову. В результате атаки повреждены три корпуса Национального университета "Львовская политехника". Наибольшие повреждения получил 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон. Детали рассказала ректор университета Наталья Шаховская, сообщает местное издание "Твой город".

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - отметила она.

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Из-за атаки на Львов повреждены корпуса ЛП
Из-за атаки на Львов повреждены корпуса НУ ЛП / фото: тг-канал Главред

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, количество пострадавших в результате ночной атаки на Львов возросло до шести человек, среди которых 11-летний мальчик. Пятерым пострадавшим, включая ребенка, оказана помощь на месте. Один мужчина госпитализирован, его состояние стабильное.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что вражеская атака вызвала значительные разрушения в городе. Поврежден 51 дом, включающий 528 квартир.

Больше всего повреждений зафиксировано в Железнодорожном и Галицком районах, где повреждено 46 домов и выбито более 500 окон.

15 квартир признаны непригодными для проживания. 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.

Кроме жилых зданий, пострадали:

  • 19 автомобилей (по другим данным - 20 машин);
  • 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта;
  • 3 корпуса Львовской политехники;
  • помещения городских судов;
  • более 20 помещений малого и среднего бизнеса.
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года ГСЧС Львовской области
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года Мэр Львова Андрей Садовый
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года Мэр Львова Андрей Садовый
  • Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года
    Последствия удара по Львову и Львовской области в ночь на 12 июля 2025 года Мэр Львова Андрей Садовый

В то же время, по данным Воздушных Сил, в течение ночи 11-12 июля силы ПВО Украины отбили массированную атаку, сбив 319 ударных БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет Х-101.

В целом враг запустил 623 средства воздушного нападения.

Как РФ атаковала Украину
Как РФ атаковала Украину / фото: ПС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и, по мнению главы государства, его можно сбить санкциями уже сейчас.

"Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", - заявил президент.

Атака на Украину 12 июля - что известно

Как сообщал Главред, вечером 11 июля беспилотники были зафиксированы в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. "Табуны" шахедов налетели на Киев и другие области, объявлялась угроза ракетных ударов.

Так, были прилеты во Львове, Луцке, Харькове, Киеве и Черновцах. К сожалению, зафиксированы разрушения домов, пожары и погибшие .

На рассвете россияне атаковали Черновицкую область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и одной ракетой. Впоследствии стало известно, в Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ.

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Об источнике: Твой город

"Твоє місто" - мультимедийный хаб, включающий в себя городской портал, городскую дискуссионную платформу, онлайн-телевидение, общественную организацию по развитию качественной журналистики "Твоє місто Львів" и продакшн-студию, говорится на официальном сайте.

"Твой Город" активно освещает события, связанные с жизнью города, включая новости, аналитические материалы, интервью и репортажи. Они стремятся быть важным источником информации для общества Львова.

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