"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

Основные тезисы из материала Financial Times:
- Несмотря на более жесткие заявления Трампа по РФ, не видно сдвига в его политике в пользу Украины
- Трамп изменил свою риторику, но его действия не изменились
- Он до сих пор воспринимает Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп начал делать более жесткие заявления в отношении страны-агрессора России, Запад не видит реального сдвига в его политике в пользу Украины.
По словам двух высокопоставленных чиновников, которые причастны к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, риторика Трампа изменилась, но действия - не изменились, пишет Financial Times.
Согласно словам источников, американский президент до сих пор продолжает воспринимать российского диктатора Владимира Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны. А при этом президента Украины Владимира Зеленского Трамп наоборот считает главным препятствием для скорого "мирного соглашения".
Такая позиция президента США вызывает беспокойство у союзников, ведь, по словам собеседников издания, она может повлиять на будущую поддержку Украины.
Хотя поставки систем Patriot имеет за цель усилить защиту украинских городов и военных объектов, однако благодаря таким поставкам не изменится способность Украины бить в ответ по стране-агрессору России, а значит не изменится и общая динамика войны.
"Есть немного чрезмерного возбуждения из-за изменения тона, но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - сказал один из чиновников.
Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.
Также ранее сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.
В FT отмечали, что для Путина проигрыш немыслим, он настроен на долгую войну в Украине. Для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, пишет автор статьи.
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Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
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