Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

Алёна Воронина
12 июля 2025, 14:46
269
Несмотря на свои последние заявления, Трамп до сих пор продолжает воспринимать Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны.
Трамп, Путин
В FT описали тревожное поведение Трампа в отношении Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скрин с видео

Основные тезисы из материала Financial Times:

  • Несмотря на более жесткие заявления Трампа по РФ, не видно сдвига в его политике в пользу Украины
  • Трамп изменил свою риторику, но его действия не изменились
  • Он до сих пор воспринимает Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп начал делать более жесткие заявления в отношении страны-агрессора России, Запад не видит реального сдвига в его политике в пользу Украины.

По словам двух высокопоставленных чиновников, которые причастны к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, риторика Трампа изменилась, но действия - не изменились, пишет Financial Times.

видео дня

Согласно словам источников, американский президент до сих пор продолжает воспринимать российского диктатора Владимира Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны. А при этом президента Украины Владимира Зеленского Трамп наоборот считает главным препятствием для скорого "мирного соглашения".

Такая позиция президента США вызывает беспокойство у союзников, ведь, по словам собеседников издания, она может повлиять на будущую поддержку Украины.

Хотя поставки систем Patriot имеет за цель усилить защиту украинских городов и военных объектов, однако благодаря таким поставкам не изменится способность Украины бить в ответ по стране-агрессору России, а значит не изменится и общая динамика войны.

"Есть немного чрезмерного возбуждения из-за изменения тона, но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - сказал один из чиновников.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Также ранее сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

В FT отмечали, что для Путина проигрыш немыслим, он настроен на долгую войну в Украине. Для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, пишет автор статьи.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не буду президентом 35 лет": Зеленский высмеял Путина и назвал его "убийцей"

"Не буду президентом 35 лет": Зеленский высмеял Путина и назвал его "убийцей"

15:10Украина
"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

14:46Политика
Удар РФ повредил один из лучших универов страны: горькие детали удара по Львову

Удар РФ повредил один из лучших универов страны: горькие детали удара по Львову

11:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

Гороскоп на завтра 13 июля: Тельцам - особый подарок, Девам - истощение

Гороскоп на завтра 13 июля: Тельцам - особый подарок, Девам - истощение

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчиком

"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчиком

Последние новости

15:47

Привет, новая мода: экс-Остапчука объявила войну нижнему белью и показала себя

15:17

Камалия показала, как изменились ее дочки: фото "до" и "после"

15:11

Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом

15:10

"Не буду президентом 35 лет": Зеленский высмеял Путина и назвал его "убийцей"

15:05

Убили украинцев и соврали: в России цинично прокомментировали ночную атаку

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
14:46

"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

14:37

Катя Кузнецова бросила своего бойфренда-россиянина и переехала из Украины

14:35

Звезда "Астерикс и Обеликс" погиб из-за нелепой случайности: детали трагедии

14:20

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

Реклама
14:15

Долетят до Урала: Свитан рассказал о перспективе производства ракет в Украине

14:09

Овощной бум в Украине: популярный компонент салата резко упал в цене на 14%

13:44

Что не так на картинке: только "гений головоломок" найдет ошибку за 9 секунд

13:38

Почему не цветет герань: ошибки, мешающие бутонам раскрыться

13:10

Взрослая дочь Тома Круза показала пирсинг в необычном месте

12:42

Допрос на границе: СМИ заявили о задержании украинцев-беглецов от мобилизации

12:32

Супериллюзия: найдите спрятавшегося кота среди множества сов за 5 секунд

12:24

Куда девать воду, которой мыли покойника: священник ответилВидео

11:59

Три шага и война будет завершена: в МИД Украины вышли с заявлением

11:47

Леся Никитюк показала тело через месяц после родов

11:37

Удар РФ повредил один из лучших универов страны: горькие детали удара по ЛьвовуФото

Реклама
11:33

Сотни дальнобойных средств усилят ПВО Украины: в Германии назвали сроки

11:26

"Российская армия будет бежать": война завершится только при одном условии - СвитанВидео

11:11

Почему 13 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:53

Рождена в любви: Катя Кузнецова в одной юбке поздравила себя с днем рождения

10:31

Был единственным путем РФ: МиГ уничтожил последний мост россиян на важном направлении

10:10

РФ разрушила студию в Киеве, в которой Дорофеева и Позитив сняли клип

09:50

"Было очень много взрывов, посрывало стены подъезда": львовяне рассказали о ночной атакеФотоВидео

09:26

Гороскоп Таро на завтра 13 июля: Девам - новое начало, Стрельцам - везение

09:21

Уже не безопасный город: в Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ

09:21

Какие собаки станут для человека верными друзьями: топ-7 пород

09:01

Сальма Хайек удивила седой головой в свой публичный выход

08:10

Трамп анонсировал "мощное высказывание" по РФ: о чем будет говоритьмнение

08:09

РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие: все деталиФото

07:10

Чем отличаются две пары молодоженов: 3 отличия надо найти за 29 секунд

06:10

Встреча Алиева и Пашиняна: как РФ проиграламнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с игроком в боулинг за 25 секунд

05:25

Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка": какими словами их нужно заменитьВидео

04:53

Гороскоп на завтра 13 июля: Тельцам - особый подарок, Девам - истощение

04:30

Россияне увязнут в нищете: назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнетВидео

03:55

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

Реклама
03:30

"Впереди – мрак": неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" ПутинуВидео

02:56

Почему одежда может плохо отчищаться в стиральной машине: что нужно проверить

02:10

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

01:47

Так решила судьба: 4 знака зодиака, рожденные быть богатыми

00:52

Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецептВидео

11 июля, пятница
23:45

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:19

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

23:03

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

22:46

Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

22:44

В ЕС придумали, как прижать Путина: ударят по самому больному

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять