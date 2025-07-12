"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

Несмотря на свои последние заявления, Трамп до сих пор продолжает воспринимать Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны.

https://glavred.info/politics/ritorika-izmenilas-deystviya-net-v-ft-opisali-trevozhnoe-otnoshenie-trampa-k-ukraine-10680776.html Ссылка скопирована

В FT описали тревожное поведение Трампа в отношении Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скрин с видео

Основные тезисы из материала Financial Times:

Несмотря на более жесткие заявления Трампа по РФ, не видно сдвига в его политике в пользу Украины

Трамп изменил свою риторику, но его действия не изменились

Он до сих пор воспринимает Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп начал делать более жесткие заявления в отношении страны-агрессора России, Запад не видит реального сдвига в его политике в пользу Украины.

По словам двух высокопоставленных чиновников, которые причастны к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, риторика Трампа изменилась, но действия - не изменились, пишет Financial Times.

видео дня

Согласно словам источников, американский президент до сих пор продолжает воспринимать российского диктатора Владимира Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны. А при этом президента Украины Владимира Зеленского Трамп наоборот считает главным препятствием для скорого "мирного соглашения".

Такая позиция президента США вызывает беспокойство у союзников, ведь, по словам собеседников издания, она может повлиять на будущую поддержку Украины.

Хотя поставки систем Patriot имеет за цель усилить защиту украинских городов и военных объектов, однако благодаря таким поставкам не изменится способность Украины бить в ответ по стране-агрессору России, а значит не изменится и общая динамика войны.

"Есть немного чрезмерного возбуждения из-за изменения тона, но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - сказал один из чиновников.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Также ранее сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

В FT отмечали, что для Путина проигрыш немыслим, он настроен на долгую войну в Украине. Для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, пишет автор статьи.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред