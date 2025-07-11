Для Путина проигрыш немыслим, он настроен на долгую войну в Украине – FT

Для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, пишет автор статьи.

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Путин настроен на долгую войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

О чем говорится в статье для Financial Times

Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт

ВСУ по-прежнему способны наносить сокрушительные удары по противнику

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, невосприимчив к громким угрозам президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну в Украине до окончательного достижения своих целей. Об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

Отмечается, что Трамп теперь вынужден задуматься о перспективе затяжного конфликта, поскольку Путин полон решимости достичь своей конечной цели – подчинить Украину любой ценой, а украинцы со своей стороны демонстрируют непоколебимую решимость противостоять России.

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"Дважды за последние две недели в продолжительных телефонных разговорах с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение того, что он называет "коренными причинами" конфликта. По его мнению, это означало бы возвращение границ НАТО к границам 1997 года и лишение Украины какой-либо формы суверенитета. Вот вам и дух компромисса", - отмечает Кауфманн.

Она отмечает, что Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё.

В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, отмечает Кауфманн.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", - говорится в статье.

При этом украинцы также могут продолжать бороться, несмотря на сокрушительные потери и нехватку личного состава. Продвижение российских войск, несмотря на всю их мощь и военную экономику, было поразительно медленным, а ВСУ по-прежнему способны наносить сокрушительные удары по противнику, подчеркивает Кауфманн.

При этом она предупреждает, что неопределенность стратегии Трампа в отношении России и Украины должна подтолкнуть Европу к дальнейшему вооружению Украины.

"Многие в Европе, запутавшись в этой перепалке, подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и переключиться на более близкие ему вопросы, как он это сделал с Северной Кореей в свой первый срок. Тогда долг европейцев - помочь Украине дать отпор российскому агрессору самостоятельно. Поражение для них тоже недопустимо", - отмечает Кауфманн.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

Кроме того, Украина готовится получить 49 австралийских танков Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов.

Также лидеры "коалиции решительных" создадут штаб-квартиру в Париже и завершили подготовку планов развертывания будущего контингента в Украине. Об этом сообщает британское правительство.

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