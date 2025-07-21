Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дронов

Кратко:
- В Ростовской области РФ вспыхнул крупный железнодорожный узел
- Причиной стал удар дронов
В поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.
Местные жители сообщали о серии взрывов, работе ПВО и пожаре на месте падения обломков. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Согласно свидетельствам местных жителей, первые взрывы прогремели около полуночи.
Как рассказали SHOT местные жители, после якобы падения обломков одного из уничтоженных беспилотников начался пожар в поселке Каменоломни.
"Каменоломни - еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", - пишет местное издание "Тютина".
Позже губернатор региона Георгий Слюсарь подтвердил удар дронов и пожар на железнодорожной станции.
"Крыша железнодорожного вокзала вспыхнула из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек", - написал он.
Скорее всего, поврежденный узел используется оккупантами для переброски техники и вооружения на фронт.
Также оккупанты пишут, что российское ПВО якобы сбило с десяток БПЛА на подлете к Москве.
Смотрите видео, как в РФ вспыхнул крупный железнодорожный узел из-за удара дронов:
Взрывы в России - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.
Также ранее сообщалось, что в РФ начался транспортный коллапс, дроны больно атаковали Москву и не только. Россияне жалуются на серьезные перебои с транспортом, ведь междугородние поезда прибывают с многочасовыми задержками.
Напомним, в ночь на 20 июля Москву и Подмосковье атаковали дроны. Во всех аэропортах Москвы отправление и прием самолетов остановили.
Читайте также:
- Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФ
- Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть попадания - как отработала ПВО
- Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕС
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред