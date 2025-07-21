Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дронов

В результате удара дронов была повреждена большая железнодорожная станция, там возник пожар.

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В РФ вспыхнул крупный железнодорожный узел из-за удара дронов/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

В Ростовской области РФ вспыхнул крупный железнодорожный узел

Причиной стал удар дронов

В поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

Местные жители сообщали о серии взрывов, работе ПВО и пожаре на месте падения обломков. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

видео дня

Согласно свидетельствам местных жителей, первые взрывы прогремели около полуночи.

Как рассказали SHOT местные жители, после якобы падения обломков одного из уничтоженных беспилотников начался пожар в поселке Каменоломни.

"Каменоломни - еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", - пишет местное издание "Тютина".

Позже губернатор региона Георгий Слюсарь подтвердил удар дронов и пожар на железнодорожной станции.

"Крыша железнодорожного вокзала вспыхнула из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек", - написал он.

Скорее всего, поврежденный узел используется оккупантами для переброски техники и вооружения на фронт.

Также оккупанты пишут, что российское ПВО якобы сбило с десяток БПЛА на подлете к Москве.

Удар по Ростовской области РФ/ скрин

Смотрите видео, как в РФ вспыхнул крупный железнодорожный узел из-за удара дронов:

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.

Также ранее сообщалось, что в РФ начался транспортный коллапс, дроны больно атаковали Москву и не только. Россияне жалуются на серьезные перебои с транспортом, ведь междугородние поезда прибывают с многочасовыми задержками.

Напомним, в ночь на 20 июля Москву и Подмосковье атаковали дроны. Во всех аэропортах Москвы отправление и прием самолетов остановили.

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