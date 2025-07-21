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РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

Юрий Берендий
21 июля 2025, 09:57
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Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов, силам ПВО удалось сбить 224 цели, еще 203 - локально потеряны.
РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях
Россия атаковала Украину с применением 450 ракет и дронов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

О чем говорится в материале:

  • РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами
  • Враг выпустил по Украине 450 средств воздушного нападения
  • ПВО сбила 224 цели, еще 203 - локально потеряны

В ночь на 21 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением большого количества ракет и дронов. Силами ПВО было сбито и подавлено 224 цели, еще 203 - локально потеряно. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 21 июля, начиная с 21:00 20 июля, враг совершил масштабную атаку, применив 450 средств воздушного нападения.

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В частности, страна-агрессор Россия выпустила по Украине:

  • 426 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаций с направлений Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ);
  • 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" из района Миллерово;
  • 14 крылатых ракет Х-101, выпущенных из Саратовской области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30, по предварительной информации, было уничтожено или подавлено 224 вражеские воздушные цели, среди которых 200 ударных дронов типа Shahed. Большинство ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны, остальные - были подавлены РЭБ или потеряны с радаров. Сообщений о попаданиях не поступало.

"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях. Вражеская атака продолжается! Новая группа российских БпЛА зашла с севера. Соблюдайте меры безопасности!", - резюмировали в Воздушных силах ВСУ.

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях
/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Массированный удар по Украине 21 июля - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетно-дроновой атаки России в ночь на 21 июля по Киеву погиб один человек, еще несколько - получили ранения, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщила Национальная полиция.

Российские войска ударили по нескольким регионам Украины, в частности по Киеву, Харькову, Ивано-Франковску, а также части территорий Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей.

В пострадавших городах работают экстренные службы. В столице разрушения зафиксированы в четырех районах.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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