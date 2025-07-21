Ракеты с моря и воздуха и "кинжалы": РФ массированно атаковала Украину ракетами

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В ночь на 21 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара. Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации и зафиксированных пусках ракет морского и воздушного базирования.

По их данным, из акватории Черного моря были выпущены крылатые ракеты типа "Калибр".

Кроме этого, около 02:50 взлетел российский истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет.

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"Зафиксированы пуски ракеты "Кинжал". Воздушные силы информируют о скоростной цели, которая движется через Черниговскую область в направлении Киева и далее - на Житомир", - говорится в сообщении.

Ранее, в 02:04, Telegram-канал "Николаевский Ванек" проинформировал о предпусковых маневрах нескольких самолетов Ту-95 в районе Пензы.

"Если пуски состоятся, ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины примерно через полтора часа", - говорится в сообщении.

В 03:34 Воздушные силы снова зафиксировали взлет МиГ-31К с потенциальной угрозой нового пуска ракет "Кинжал". В связи с этим по всей стране повторно объявили воздушную тревогу.

По информации "monitoringwar", крылатые ракеты "Калибр" вошли на территорию Херсонской области и движутся в направлении северо-запада.

Воздушные силы также отмечают, что еще одна группа крылатых ракет направляется из Одесской области в направлении Винницкой области, курсирует на северо-запад.

Около 03:24 Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что пара ракет из Хмельницкой области перелетела в Тернопольскую, двигаясь на запад.

По информации Воздушных сил, в 03:47 группы ракет, выпущенные с бортов стратегической авиации, направляются через Харьковскую область в направлении Полтавщины.

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