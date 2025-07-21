Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

Руслан Иваненко
21 июля 2025, 00:38обновлено 21 июля, 01:59
2498
Воздушные силы предупредили о продолжении атак дронами-камикадзе типа "Шахед".
В небе 'Кинжалы' и 'Шахеды': враг атакует Украину, раздаются взрывы
Жителей нескольких городов призвали не покидать укрытий до официального объявления отбоя / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

О главном:

  • Воздушные силы предупредили об угрозе из-за "Кинжала" и дронов
  • Monitoringwar зафиксировал возвращение МиГ-31К на аэродром
  • Вадим Токарь сообщил о взрыве в Макаровской общине без прилетов

По предварительным данным Воздушных сил, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К - носителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Мониторинговые каналы также сообщили о выполнении пускового маневра.

По состоянию на 00:43, по информации канала "monitoringwar", МиГ-31К вернулся на аэродром базирования.

видео дня

В Воздушных силах сообщили, что атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" продолжаются. Военные призывают граждан оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

"В частности, жителей Полтавы, Кривого Рога, Борисполя и Бердичева просят не покидать укрытия", - говорится в официальном сообщении.

ракета кинджал кинжал инфографика
ракета кинжал / Инфографика: Главред

Как сообщил Вадим Токарь, в Макаровской общине Киевской области был слышен звук взрыва.

"Последствия баллистической волны из-за пролета 'Кинжала'. Макаровщина без прилетов. Пока все спокойно", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Кроме того, Telegram-канал AerisRimor отмечает, что была зафиксирована активность радиоаппаратуры. По данным monitoringwar, ночью, 21 июля, ожидается нанесение ракетных ударов по территории Украины с привлечением крылатых ракет Х-101/55СМ.

Также РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве. Позже глава ОВА сообщил, что в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины ракета Кинжал атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Облако "Шахедов" атаковало Украину: в Киеве и Харькове раздаются взрывы

Облако "Шахедов" атаковало Украину: в Киеве и Харькове раздаются взрывы

01:50Война
В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

00:38Война
Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

00:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Последние новости

01:50

Облако "Шахедов" атаковало Украину: в Киеве и Харькове раздаются взрывы

01:30

"Как выдержанное вино": Максим Галкин решил "посоревноваться" с сыном

00:47

Донт пуш зе хорсес: изречение Усика стало мемом и смешит всю СетьФото

00:38

В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

00:24

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
20 июля, воскресенье
23:39

Звезда Евровидения Екатерина Павленко ставит на паузу работу в Go_A - СМИ

23:32

Угроза массированных ракетно-дронных ударов: в Украине уже раздаются взрывы

23:16

LED-лампа светятся ночью: эксперт раскрыл простое решение "ночного свечения"

22:22

Украина может изменить ход войны, нужно сделать два шага – экспертВидео

Реклама
22:04

Святослав Вакарчук впервые вышел свет с мамой его двоих детей: как выглядит параВидео

21:41

Свириденко готовит масштабные изменения для бизнеса: о чем идет речь

21:32

"Можно использовать себе на пользу": Денисенко впервые ответила на вопрос о разводе

21:15

Блокада и удары "Орешником": РФ угрожает наступлением на страну бывшего союзника

20:57

Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине

20:50

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: СМИ узнали возможные сроки

20:22

Не двуглавый орел - историк раскрыл, каким был первый герб РоссииВидео

19:58

Украина переходит к плану Б, впоследствии будет освобождение территорий – генерал

19:28

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

19:12

В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара

19:10

Почему Зеленский убрал Шмыгаля и перезагрузил правительствомнение

Реклама
18:49

"Ситуация может быть угрожающей": генерал предупредил о новой волне наступления РФ

18:42

В сентябре угроза из Беларуси будет расти: в ГПСУ сделали заявление

17:54

Ударит не только по партнерам России: эксперт раскрыл подводные камни санкций СШАВидео

17:39

Все плывет, заливает даже метро: Киев жестко затопило из-за ливняВидео

17:02

Что нельзя делать дома 21 июля: строгие приметы в этот день

16:35

"Даже в самые тяжелые моменты остаешься светом": как жена Усика поздравила боксера с победой

16:33

Зеленский ударил новыми санкциями: в списке – громкие фамилии, детали

16:22

Армия бьет оккупантов в районе Покровска и на Сумщине: Зеленский раскрыл детали

16:12

Совсем не так, как сейчас - как назывались всем известные города Украины 100 лет назадВидео

15:22

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:21

В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

15:18

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

14:49

Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

14:43

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошлоВидео

14:35

Где буква Р среди F: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать

14:31

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

14:16

Фанатка Ротару и Огневич в слезах: как звезды отреагировали на победу Усика

13:41

Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: в чем причина

13:23

Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогнозВидео

13:05

Скачок на 10 гривен: когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд

Реклама
12:55

5 вещей, которые нельзя одалживать в церковные праздники, чтобы не привлечь беду

12:46

"Say" или "Tell": как правильно сказать на английском слово "говорить"Видео

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

12:02

Температура превысит норму: в какие области Украины ворвется нереальная жара

11:57

Трамп резко изменил позицию по помощи Украине - благодаря кому это произошло

11:39

The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

11:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 июля (обновляется)

11:12

Две главные позиции: названо оружие, которое может ощутимо повлиять на ход войны

10:37

Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять