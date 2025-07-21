В небе 'Кинжалы' и 'Шахеды': враг атакует Украину, раздаются взрывы

Воздушные силы предупредили о продолжении атак дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Жителей нескольких городов призвали не покидать укрытий до официального объявления отбоя / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

О главном:

Воздушные силы предупредили об угрозе из-за "Кинжала" и дронов

Monitoringwar зафиксировал возвращение МиГ-31К на аэродром

Вадим Токарь сообщил о взрыве в Макаровской общине без прилетов

По предварительным данным Воздушных сил, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К - носителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Мониторинговые каналы также сообщили о выполнении пускового маневра.

По состоянию на 00:43, по информации канала "monitoringwar", МиГ-31К вернулся на аэродром базирования.

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В Воздушных силах сообщили, что атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" продолжаются. Военные призывают граждан оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

"В частности, жителей Полтавы, Кривого Рога, Борисполя и Бердичева просят не покидать укрытия", - говорится в официальном сообщении.

ракета кинжал / Инфографика: Главред

Как сообщил Вадим Токарь, в Макаровской общине Киевской области был слышен звук взрыва.

"Последствия баллистической волны из-за пролета 'Кинжала'. Макаровщина без прилетов. Пока все спокойно", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Кроме того, Telegram-канал AerisRimor отмечает, что была зафиксирована активность радиоаппаратуры. По данным monitoringwar, ночью, 21 июля, ожидается нанесение ракетных ударов по территории Украины с привлечением крылатых ракет Х-101/55СМ.

Также РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве. Позже глава ОВА сообщил, что в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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