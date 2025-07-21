Облако 'Шахедов' атаковало Украину: в Киеве и Харькове раздаются взрывы

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о воздушной атаке на город. В результате прозвучали по меньшей мере четыре взрыва, которые вызвали масштабный пожар. По словам Терехова, в небе возле города до сих пор остаются вражеские боевые дроны.
"По предварительным данным, удары были нанесены по нескольким локациям в районе. Сейчас информации о пострадавших нет. На местах прилетов работают соответствующие службы, проводится оценка последствий", - отметил мэр.
Он также добавил, что в направлении Харькова продолжают двигаться боевые дроны-камикадзе, поэтому жителей города просят оставаться в укрытиях и соблюдать осторожность.
"По локации одного из прилетов повреждены окна в жилом комплексе, а также дорога, трамвайные рельсы и электропровода. Относительно пострадавших - информация уточняется", - сообщил Терехов.
Всего в Харькове зафиксировали 11 прилетов, среди которых один произошел неподалеку многоквартирного дома в Киевском районе. Хотя пострадавших пока нет, на месте взрыва возник пожар. Городской голова подчеркнул, что последствия ударов продолжают уточнять.
Кроме того, по словам городского головы, в результате воздушной атаки на Харьков произошел пожар на одном из гражданских предприятий. Информация о пострадавших пока уточняется.
Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о еще трех ударах в Киевском районе города. На местах прилетов пока горит.
Ситуация в столице
В 1:33 глава КГГА Тимур Ткаченко проинформировал о новых взрывах в Киеве. Перед этим наблюдалось движение дронов-камикадзе "Шахед" в направлении города.
В результате удара в Дарницком районе загорелась крыша нежилого здания. Детали происшествия выясняются.
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