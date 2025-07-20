Угроза массированных ракетно-дронных ударов: в Украине уже раздаются взрывы

Что известно:
- РФ атаковала Украину "Шахедами"
- Есть высокая угроза ракетных ударов
Российские оккупанты могут ударить по Украине ракетами. Мониторинги сообщают о серьезной опасности.
Telegram-канал AerisRimor отмечает, что была зафиксирована активность радиоаппаратуры. По данным monitoringwar, ночью, 21 июля, ожидаются нанесения ракетных ударов по территории Украины с привлечением крылатых ракет Х-101/55СМ.
Также в акватории Азовского флота есть 3 надводных ракетоносителя. Максимальный залп составляет 24 ракеты "Калибр".
Отмечается, что российские оккупанты осуществили подвоз ракет к баллистическим установкам и МиГам. Мониторы призывают реагировать на угрозы баллистических ударов с севера, северо-востока и юго-востока.
Также известно о том, что были осуществлены пуски ударных беспилотников типа "Шахед" с таких аэродромов:
- "Приморско-Ахтарск";
- "Орел";
- "Миллерово";
- в/п "Навля".
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 22:50, "Шахеды" зафиксированы в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Запорожской областях.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что вражеские дроны уже атакуют столицу, слышно работу сил ПВО.
"Вражеские БпЛА рядом с Киевом. Может быть слышно работу ПВО", - написал он.
По состоянию на 23:35 отмечено поднятие стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья", Мурманской области. Информации о пусках ракет пока нет.
Подлет к пусковым районам:
- Саратовская зона - 2:40;
- Волгодонск - Волгоград - 3:10;
- Каспийская зона - 3:40-4:00.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.
Также РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве. Позже глава ОВА сообщил, что в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, запустили по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов. В результате атаки пострадали 10 областей.
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Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
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