Угроза массированных ракетно-дронных ударов: в Украине уже раздаются взрывы

РФ атаковала Украину "Шахедами", в столице работают силы ПВО.

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РФ может атаковать Украину ракетами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Украину "Шахедами"

Есть высокая угроза ракетных ударов

Российские оккупанты могут ударить по Украине ракетами. Мониторинги сообщают о серьезной опасности.

Telegram-канал AerisRimor отмечает, что была зафиксирована активность радиоаппаратуры. По данным monitoringwar, ночью, 21 июля, ожидаются нанесения ракетных ударов по территории Украины с привлечением крылатых ракет Х-101/55СМ.

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Также в акватории Азовского флота есть 3 надводных ракетоносителя. Максимальный залп составляет 24 ракеты "Калибр".

Отмечается, что российские оккупанты осуществили подвоз ракет к баллистическим установкам и МиГам. Мониторы призывают реагировать на угрозы баллистических ударов с севера, северо-востока и юго-востока.

Также известно о том, что были осуществлены пуски ударных беспилотников типа "Шахед" с таких аэродромов:

"Приморско-Ахтарск";

"Орел";

"Миллерово";

в/п "Навля".

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 22:50, "Шахеды" зафиксированы в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Запорожской областях.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: monitor

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что вражеские дроны уже атакуют столицу, слышно работу сил ПВО.

"Вражеские БпЛА рядом с Киевом. Может быть слышно работу ПВО", - написал он.

По состоянию на 23:35 отмечено поднятие стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья", Мурманской области. Информации о пусках ракет пока нет.

Подлет к пусковым районам:

Саратовская зона - 2:40;

Волгодонск - Волгоград - 3:10;

Каспийская зона - 3:40-4:00.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Также РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве. Позже глава ОВА сообщил, что в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, запустили по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов. В результате атаки пострадали 10 областей.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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