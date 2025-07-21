Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле - когда состоится встреча

В рамках переговоров в Стамбуле Украина и РФ планируют обсудить технические вопросы - гуманитарную помощь, обмен пленными и безопасность, указывают СМИ.

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О чем будут говорить делегации Украины и России в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться 23-24 июля

Стороны будут обсуждать преимущественно технические вопросы

Новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ может пройти в Стамбуле уже на этой неделе. Издание İndependent Türkçe со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечает, что переговоры в таком формате могут состояться 23-24 июля.

По данным дипломатических источников, на этой неделе в Стамбуле запланирована встреча представителей Украины и России. Вероятно, переговоры состоятся в среду или четверг, однако точная информация о времени, месте и составе делегаций пока не разглашается.

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Ожидается, что новый раунд переговоров в Стамбуле будет касаться преимущественно технических вопросов в узком формате.

"Отмечается, что переговоры могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах", - говорится в материале.

По данным источников, сейчас идет подготовка к встрече: выбираются места проведения, прорабатываются меры безопасности и логистические детали. Все переговоры будут проходить в закрытом режиме, а по их итогам стороны обнародуют официальные письменные заявления.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого, среди прочего, поднимался вопрос войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Россией о новом обмене пленными согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле. Украинская сторона предложила провести очередную встречу уже на следующей неделе.

Тем временем в Кремле заявили, что якобы не намерены затягивать мирные переговоры, однако и в дальнейшем продолжают говорить о реализации собственных военных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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