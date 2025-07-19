Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина 'перестать прятаться'

Зеленский требует от РФ прекращения огня и возвращения украинских детей.

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Зеленский анонсировал новый обмен пленными и зовет Путина на переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из обращения Зеленского:

Умеров предложил России встречу на следующей неделе

Нужна встреча на уровне лидеров

Украина работает с РФ над новым обменом пленными над новым обменом пленными

Украина работает с РФ над еще одним обменом пленными по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Кремлю предложили провести встречу на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжается разговор с российской стороной по обменам - продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом", - сказал глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина добивается не только обмена пленными, но и возвращения незаконно вывезенных детей.

Встреча Украины с РФ

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустам Умеров доложил президенту, что предложил российской стороне провести следующую переговорную встречу уже на следующей неделе. Зеленский отметил, что динамику переговоров нужно значительно усилить.

"Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир - действительно длительный. Украина готова к такой встрече", - подчеркнул он.

Санкции против РФ

Кроме этого, глава государства провел совещание с министром иностранных дел по санкциям. Обсуждался вопрос синхронизации санкционного давления с европейскими странами, в том числе и теми, которые не входят в ЕС. Зеленский поручил ускорить этот процесс, а также реализовывать договоренности с администрацией США.

"Есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию", - подчеркнул президент Украины.

В то же время Киев предложил Вашингтону импортировать украинские технологии, в частности дроны, которые доказали свою эффективность в войне. По его словам, на следующей неделе ожидается подписание новых контрактов.

Новости Украины - главное

Напомним, Зеленский и Трамп достигли политической договоренности об инвестициях в производство украинских дронов, которые будут разрабатывать совместно с участием нового министра обороны Дениса Шмыгаля.

Также президент Украины утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с изменениями в правительстве. В СНБО вошли руководители силовых ведомств, министры, премьер и глава парламента.

Как сообщал Главред, Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сирского относительно ситуации на фронте, в частности на Донбассе. Он поблагодарил военных за выдержку и анонсировал усиление ударов по целям в глубине России.

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О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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