Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домой

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет.

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Новый обмен пленными / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Коротко:

Украина провела обмен пленными с Россией

Домой вернулись военные и гражданские

Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров

В пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, большинство освобожденных людей находились в российском плену еще с 2022 года.

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"Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина работает над тем, чтобы освободить всех людей из российского плена.

"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины - освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", - подытожил президент.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что возвращена из российской неволи группа защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "моложе 25 лет".

Отмечается, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.

Первые эмоции защитников, которые вернулись в Украину - видео:

"Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров. Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что из российского плена сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения.

По его словам, домой вернулись и военные, которые считались пропавшими без вести.

Украинцы возвращаются из российского плена - видео:

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 26 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Среди освобожденных были молодые бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные, которые получили ранения или имеют серьезные проблемы со здоровьем.

20 июня Украине удалось вернуть защитников Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Среди них - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы.

Кроме того, 19 июня Украина и Россия также провели обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Большинство освобожденных воинов провели в плену более трех лет, многие из них попали в плен во время боев за Мариуполь. Все освобожденные - это рядовой и сержантский состав.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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