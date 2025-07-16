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"Говорили с Трампом об этом": Зеленский сказал, что принудит Путина к переговорам

Руслана Заклинская
16 июля 2025, 14:56
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Президент подчеркнул, что Россия понимает только язык силы, а не дипломатии.
'Говорили с Трампом об этом': Зеленский сказал, что принудит Путина к переговорам
Зеленский раскрыл, что заставит Путина сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, Сухопутные войска Украины

Главное из заявления Зеленского:

  • Перевооружение Украины заставит Кремль вернуться к переговорам
  • Оружие и санкции - главные инструменты давления на Путина
  • Зеленский обсуждал с Трампом необходимость пакета сдерживающих мер

Россия понимает только язык силы. Именно перевооружение Вооруженных сил Украины способно заставить российское руководство вернуться к столу переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

По его словам, предоставление Украине любого наступательного оружия от Соединенных Штатов станет мощным фактором давления на лидера России Владимира Путина. Даже если это оружие не будет непосредственно применено в бою, его наличие является достаточным аргументом, чтобы заставить Кремль искать мирные решения.

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"Президент Трамп и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны... Но россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что перед тем, как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом, Украина должна была получить "мощный пакет сдерживающих мер", однако этого не произошло. Зеленский подчеркнул, что обсуждал этот вопрос лично с Трампом.

"Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже является сильным аргументом для прекращения войны", - добавил он.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть этих систем прибудет в Украину уже в ближайшие дни.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в рамках новой договоренности между США и Альянсом Украина получит масштабный пакет помощи, включающий системы ПВО, ракеты и боеприпасы. Хотя вооружение предоставляется Соединенными Штатами, финансирование поставок осуществляют страны-члены НАТО, прежде всего государства Европейского Союза.

Как сообщал Главред, Франция, Италия и Чехия отказались участвовать в новой инициативе НАТО, по которой европейские страны будут покупать американское оружие для Украины. Зато Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия и Норвегия поддержали план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

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Об источнике: Newsmax

Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax) - американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Его по-разному описывают как консервативный, правый и ультраправый.

Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

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