Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

Во время встреч в Стамбуле полноценного диалога не происходило, подчеркнул Сергей Кислица.

https://glavred.info/ukraine/stambulskiy-format-peregovorov-s-rf-sebya-ischerpal-vazhnoe-zayavlenie-mid-10680845.html Ссылка скопирована

В МИД оценили перспективы переговоров о прекращении войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Важное из заявлений Кислицы:

В Стамбуле полноценного диалога не происходило

Подход РФ не предполагал даже возможности компромиссов

Нынешний формат не даёт ощутимого результата

Формат переговоров между Украиной и Россией практически исчерпал себя. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Как подчеркнул он в интервью The Kyiv Independent, несмотря на присутствие обеих делегаций в одном помещении во время встреч в Стамбуле, полноценного диалога не происходило. За исключением обсуждений гуманитарных вопросов, это были не переговоры в классическом смысле слова.

видео дня

"На первой и второй встречах в Стамбуле российская сторона просто озвучила свои ультимативные требования. Это был не просто жесткий подход — он не предполагал даже возможности компромиссов. Не было ни альтернатив, ни гибкости. Россияне пришли с намерением диктовать условия", — пояснил Кислица.

Он добавил, что российская делегация не была уполномочена обсуждать предложения украинской стороны или искать общие позиции. В то время как украинская сторона имела чётко обозначенный мандат, который включал три ключевых пункта: немедленное прекращение огня, организацию встречи между президентом Украины и Владимиром Путиным, а также меры по укреплению доверия, в частности гуманитарные инициативы, такие как обмен пленными.

Он указал на то, что российские представители выступили против любого перемирия до встречи на высшем уровне.

Замминистра подчеркнул, что нынешний формат, как и когда-то Минские переговоры, не даёт ощутимого результата и фактически себя исчерпал. "Пока делегация не получит новых чётких указаний от Путина, продолжение этих встреч бессмысленно", — отметил он.

Кислица также добавил, что Кремль использует сам факт участия в переговорах как инструмент политической игры. "Когда вы предлагаете Путину встретиться, он отвечает: "Зачем? У нас же работают переговорщики". То же самое они говорят и американцам — мол, мы же ведём диалог с украинской стороной", — подытожил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

Больше новостей:

О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединённых Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред