"Не любит Россию": СМИ узнали о неожиданном "союзнике" Зеленского в Белом доме

Мелания Трамп активно включилась в подготовку к дипломатическим мероприятиям и начала изучать внешнеполитические вопросы.

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Мелания Трамп имеет влияние на мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

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Мнение Мелании Трамп имеет вес в вопросах, касающихся войны в Украине

Мелания активно включилась в изучение внешнеполитических вопросов

Одним из неожиданно влиятельных сторонников Украины в окружении Дональда Трампа оказалась его супруга, Мелания Трамп.

Несмотря на то, что она занимает лишь формальный пост первой леди, её мнение, как выясняется, имеет вес в вопросах, касающихся войны в Украине, пишет The Times.

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Отмечается, что именно Мелания напоминала Трампу о последствиях российских ударов по украинским городам — разрушениях и гибели мирных жителей.

"Я возвращаюсь домой и говорю: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), отличный у нас был разговор". А она отвечает: "Да? А между прочим, только что разбомбили ещё один город"", — рассказал Трамп журналистам в понедельник во время выступления в Овальном кабинете.

Издание напоминает о происхождении Мелании — она родом из Словении, бывшей части Югославии — объясняет её чувствительность к агрессивной политике Москвы. Этот личный опыт, вероятно, и сформировал её устойчивую позицию в поддержку Украины.

Мэри Джордан, автор биографии Мелании, объясняет: "Это неудивительно. Она выросла в стране, которая не любит Россию. У неё больше понимания происходящего, чем у некоторых официальных лиц из окружения президента".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда Дональд Трамп назвал Путина "гением", Мелания, в отличие от него, осудила насилие против мирных жителей и публично призвала оказывать помощь через Красный Крест. В соцсетях она тогда написала: "Мои мысли и молитвы — с народом Украины".

Подчеркивается, что Мелания активно включилась в подготовку к дипломатическим мероприятиям и начала изучать внешнеполитические вопросы. Хотя она традиционно избегает публичных политических заявлений, её мнение, по словам наблюдателей, имеет реальный вес в принятии решений.

Как замечает Джордан: "Трамп особенно прислушивается к тем, кто близок к нему лично. А если у человека такая же фамилия, как у него — тем более".

Несмотря на отсутствие официальной роли в формировании внешней политики, влияние Мелании может оказаться более значительным, чем аналитические прогнозы. И если Украина продолжает получать поддержку со стороны команды Трампа, то отчасти это может быть заслугой именно Мелании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что провел "очень хороший разговор" с Трампом. По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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