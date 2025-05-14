Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

Что сказал Буданов:
- Зеленский принял правильное решение, согласившись на переговоры с РФ
- Украина демонстрирует стремление закончить войну
- Президент отправится в Стамбул, чтобы сохранить жизни украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский согласился отправиться в Стамбул для прямых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по нескольким причинам.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, прежде всего Украине нужно прекращение огня, чтобы сохранить человеческие жизни.
Поэтому решение Зеленского о безотлагательной встрече с главой страны-агрессора России глава ГУР вполне поддерживает, ведь прямой диалог о возможном перемирии может приблизить его.
"Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата", - подчеркнул Буданов.
Возможные переговоры Украины и России в Стамбуле - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.
Впоследствии высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Россию на переговорах может представлять не Путин, а министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
Накануне стало известно, что Россия уже подала сигнал о возможности прямых переговоров, а Соединенные Штаты выразили поддержку такому диалогу между главами двух государств.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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