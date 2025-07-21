Ночная атака РФ по Киеву: погиб человек, есть повреждения в четырех районах

Кратко:
- Последствия атаки зафиксированы в четырех районах Киева
- В столице есть жертва
- По Ивано-Франковску РФ ударила Кинжалом
В ночь на понедельник, 21 июля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Утром в ГосЧС сообщили о последствиях.
По данным спасателей, один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах столицы.
Шевченковский район. В результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки.
Пожар на площади 150 кв.м уже локализован.
Один человек спасен, еще один - пострадал.
Днепровский район. Загорелись торговые постройки. Пожар локализован на площади 500 кв.
Дарницкий район. Возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении.
Святошинский район. Из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.
Также взрыв раздался в пределах Ивано-Франковска.
"Была применена аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса Кинжал. Угроза аэробалистики продолжается до отбоя", - добавили спасатели.
Как сообщил спикер ГосЧС Киева Павел Петров, в Шевченковском районе Киева горел первый этаж дома, один человек ранен, еще одного - удалось спасти.
В Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком – гаражный кооператив и садик. Есть последствия в Святошинском районе,
В результате атаки погиб человек, предварительно речь идет о мужчине.
Смотрите видео - В ГосЧС рассказали и последствиях ночной атаки на Киев:
В Киеве ограничили движение поездов метро
Из-за вражеского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
"В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены", - заявили в Киевской городской государственной администрации.
Также ограничено движение поездов по "красной ветке". Поезда будут следовать до станции "Вокзальная".
"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Страна-агрессор Россия использовала дроны и ракеты разных типов.
Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.
Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы.
"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.
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