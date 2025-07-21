Ночная атака РФ по Киеву: погиб человек, есть повреждения в четырех районах

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве утром не будет работать.

https://glavred.info/war/nochnaya-ataka-rf-po-kievu-pogib-chelovek-est-povrezhdeniya-v-chetyreh-rayonah-10683119.html Ссылка скопирована

О последствиях ракетно-дронового удара РФ рассказали в ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Последствия атаки зафиксированы в четырех районах Киева

В столице есть жертва

По Ивано-Франковску РФ ударила Кинжалом

В ночь на понедельник, 21 июля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Утром в ГосЧС сообщили о последствиях.

По данным спасателей, один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах столицы.

видео дня

Шевченковский район. В результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки.

Пожар на площади 150 кв.м уже локализован.

Один человек спасен, еще один - пострадал.

Днепровский район. Загорелись торговые постройки. Пожар локализован на площади 500 кв.

Дарницкий район. Возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении.

Святошинский район. Из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.

Также взрыв раздался в пределах Ивано-Франковска.

"Была применена аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса Кинжал. Угроза аэробалистики продолжается до отбоя", - добавили спасатели.

Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Как сообщил спикер ГосЧС Киева Павел Петров, в Шевченковском районе Киева горел первый этаж дома, один человек ранен, еще одного - удалось спасти.

В Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком – гаражный кооператив и садик. Есть последствия в Святошинском районе,

В результате атаки погиб человек, предварительно речь идет о мужчине.

Смотрите видео - В ГосЧС рассказали и последствиях ночной атаки на Киев:

В Киеве ограничили движение поездов метро

Из-за вражеского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

"В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены", - заявили в Киевской городской государственной администрации.

Также ограничено движение поездов по "красной ветке". Поезда будут следовать до станции "Вокзальная".

"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Страна-агрессор Россия использовала дроны и ракеты разных типов.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы.

"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред