Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФ

В Соломенском районе погиб мужчина. Осколочные ранения получили пять человек, в том числе и 15-летняя девушка.

https://glavred.info/war/povrezhdeny-zhilye-doma-detskiy-sad-supermarket-metro-kiev-perezhil-ataku-rf-10683134.html Ссылка скопирована

​ Зафиксированы разрушения и падения обломков в семи районах Киева / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

Оккупанты атаковали дронами и ракетами

В Киеве есть жертва и пострадавшие

Зафиксированы разрушения и падения обломков в семи районах столицы

В результате атаки РФ на Киев в ночь на 21 июля погиб человек, есть потерпевшие, в том числе и несовершеннолетняя девушка. Подробности ночного удара раскрыли в Нацполиции.

Армия России атаковала столицу Украины ракетами и БПЛА. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро.

видео дня

Взрывной волной был поврежден полицейский автомобиль, экипаж которого спешил на вызов.

По состоянию на 8:30 зафиксированы разрушения и падения обломков в семи районах города: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

В Соломенском районе погиб мужчина.

В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них – 15-летняя девушка.

В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина.

Полицейские вместе с сотрудниками ГосЧС и другими службами работают на местах, документируют последствия очередного военного террора и оказывают психологическую помощь.

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред