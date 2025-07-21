Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФ

Кратко:
- Оккупанты атаковали дронами и ракетами
- В Киеве есть жертва и пострадавшие
- Зафиксированы разрушения и падения обломков в семи районах столицы
В результате атаки РФ на Киев в ночь на 21 июля погиб человек, есть потерпевшие, в том числе и несовершеннолетняя девушка. Подробности ночного удара раскрыли в Нацполиции.
Армия России атаковала столицу Украины ракетами и БПЛА. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро.
Взрывной волной был поврежден полицейский автомобиль, экипаж которого спешил на вызов.
По состоянию на 8:30 зафиксированы разрушения и падения обломков в семи районах города: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
В Соломенском районе погиб мужчина.
В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них – 15-летняя девушка.
В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина.
Полицейские вместе с сотрудниками ГосЧС и другими службами работают на местах, документируют последствия очередного военного террора и оказывают психологическую помощь.
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.
Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.
В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
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