Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

Виталий Кирсанов
20 июля 2025, 14:49
821
С достаточным количеством оружия, Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом", считает Кондолиза Райс.
Райс раскритиковала администрацию экс-президента Джо Байдена
Райс раскритиковала администрацию экс-президента Джо Байдена / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Ведение вторичных санкций может быть сложным
  • Райс раскритиковала администрацию экс-президента Джо Байдена

Ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по окончанию войны в Украине. Такое мнение высказала бывший госсекретарь (2005-2009 годы) Кондолиза Райс, пишет The Hill.

"Последняя неделя стала поворотным моментом... Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу - это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить", - заявила экс-госсекретарь.

видео дня

Ее заявление прозвучало после того, как Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

При этом Райс признала, что введение вторичных санкций может быть сложным, указав на таких ключевых союзников России, как Китай и Индия, но заявила, что Кремль, вероятно, все равно будет испытывать трудности.

"Если вы Китай… с экономикой, которая не в лучшей форме… или Индия, которая действительно не хочет оказаться в проигрыше, возможно, вы задумаетесь, действительно ли стоит покупать российскую нефть по сниженным ценам", - сказала она.

Помимо этого Райс раскритиковала администрацию предыдущего президента Джо Байдена за слишком медленную поставку оружия ВСУ после вторжения РФ в 2022 году.

Госсекретарь времен президентства Джорджа Буша заявила комиссии, что если бы США предоставили Украине "все" в самом начале, когда "россияне были в затруднительном положении", Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом".

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и реализацию украинских беспилотников. Об этом сообщила новая глава правительства Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэм озвучил резкие заявления, которые, по словам политолога Тараса Загороднего, свидетельствуют не только о жесткой риторике, но и о росте внутреннего давления на Трампа со стороны республиканцев, недовольных его подходом к войне в Украине.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп будет решительно продвигать свои инициативы по прекращению боевых действий в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:22Украина
"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

15:18Мир
В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

14:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

Последние новости

16:12

Совсем не так, как сейчас - как назывались всем известные города Украины 100 лет назад

15:22

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:21

В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

15:18

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

14:49

Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
14:43

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошлоВидео

14:35

Где буква Р среди F: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать

14:31

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

14:16

Фанатка Ротару и Огневич в слезах: как звезды отреагировали на победу Усика

Реклама
13:41

Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: в чем причина

13:23

Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогнозВидео

13:05

Скачок на 10 гривен: когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд

12:55

5 вещей, которые нельзя одалживать в церковные праздники, чтобы не привлечь беду

12:46

"Say" или "Tell": как правильно сказать на английском слово "говорить"Видео

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

12:02

Температура превысит норму: в какие области Украины ворвется нереальная жара

11:57

Трамп резко изменил позицию по помощи Украине - благодаря кому это произошло

11:39

The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

11:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 июля (обновляется)

Реклама
11:12

Две главные позиции: названо оружие, которое может ощутимо повлиять на ход войны

10:37

Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

10:22

Настоящий рекорд в карьере: известно, сколько Усик заработал за бой против Дюбуа

10:09

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

09:43

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - предложение, Львам - скандал

09:37

Партизаны взорвали важный ж/д маршрут оккупантов под Тулой

09:25

Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые деталиВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз: в Берлине призвали усилить ПВО Украины

08:38

"Горячая" ночь в России: Москву и Подмосковье атаковали дроны, у россиян паникаВидео

08:10

РФ установила рекорд по количеству производства "Шахедов"мнение

07:33

Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшиеФото

07:10

Где 3 отличия между парнями, которые пьют воду: их заметят только самые внимательные

06:10

В поисках пропавшего Стива Виткоффа: что задумали в СШАмнение

05:57

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

05:25

Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

04:53

Когда в Украине появилось мороженое: историк удивил ответом

03:32

Что нужно сделать в саду до конца августа: секреты интенсивной подкормкиВидео

03:02

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

01:20

Проверка для мозга: найти пчелу среди цветной суеты может только гений

Реклама
00:43

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

19 июля, суббота
23:54

Смена правительства в Украине имеет прямую связь с Трампом - Bloomberg

23:13

За беременной Тодоренко на фестивале приехала скорая помощь: что случилось

22:44

В Киеве авто снесло летнюю террасу с людьми: водитель оказалась без правВидео

22:06

Президент Азербайджана обратился к украинцам: к чему он призвал

21:59

ВСУ вернули позиции на Запорожье и проводят контрнаступательные действия - Волошин

21:30

Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

20:34

Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

20:20

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

19:44

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять