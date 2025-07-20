Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

С достаточным количеством оружия, Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом", считает Кондолиза Райс.

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Райс раскритиковала администрацию экс-президента Джо Байдена / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Ведение вторичных санкций может быть сложным

Райс раскритиковала администрацию экс-президента Джо Байдена

Ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по окончанию войны в Украине. Такое мнение высказала бывший госсекретарь (2005-2009 годы) Кондолиза Райс, пишет The Hill.

"Последняя неделя стала поворотным моментом... Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу - это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить", - заявила экс-госсекретарь. видео дня

Ее заявление прозвучало после того, как Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

При этом Райс признала, что введение вторичных санкций может быть сложным, указав на таких ключевых союзников России, как Китай и Индия, но заявила, что Кремль, вероятно, все равно будет испытывать трудности.

"Если вы Китай… с экономикой, которая не в лучшей форме… или Индия, которая действительно не хочет оказаться в проигрыше, возможно, вы задумаетесь, действительно ли стоит покупать российскую нефть по сниженным ценам", - сказала она.

Помимо этого Райс раскритиковала администрацию предыдущего президента Джо Байдена за слишком медленную поставку оружия ВСУ после вторжения РФ в 2022 году.

Госсекретарь времен президентства Джорджа Буша заявила комиссии, что если бы США предоставили Украине "все" в самом начале, когда "россияне были в затруднительном положении", Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом".

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и реализацию украинских беспилотников. Об этом сообщила новая глава правительства Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэм озвучил резкие заявления, которые, по словам политолога Тараса Загороднего, свидетельствуют не только о жесткой риторике, но и о росте внутреннего давления на Трампа со стороны республиканцев, недовольных его подходом к войне в Украине.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп будет решительно продвигать свои инициативы по прекращению боевых действий в Украине.

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