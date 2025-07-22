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Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум Трампа

Анна Ярославская
22 июля 2025, 10:21
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Во время летней кампании Путин попробует отжать что-то еще у Украины.
Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум Трампа
Путин рассчитывает, что успеет дожать Украину до сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы Пономарева:

  • Трамп сразу предложил Путину слишком много и ошибся
  • 50-дневный ультиматум США реалистичен
  • Путин будет просить Трампа продлить срок

Президент США Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум, и он весьма реалистичен, поскольку за эти 50 дней нужно не начать переговоры, а закончить. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, сейчас сказывается тактическая ошибка Трампа: он поторопился и предложил Путину слишком много и сразу.

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"Трамп исходил из того, что Путин сам хочет выскочить из этого конфликта (и это чистая правда), потому предложил ему настолько хорошие условия, чтобы Путин сразу согласился – и можно было бы ехать за Нобелевской премией мира. Этого не случилось по одной просто причине: Путин, обладая той самой гопнической психологией, считает, что, если ему что-то дают на халяву, то надо просить еще больше, что дадут больше, если давить и торговаться", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Во время летней кампании Путин попробует отжать что-то еще у Украины: если получится – хорошо, если нет – он просто вернется к тому, что есть. Глава Кремля уверен, что он всегда сможет вернуться к предложениям Трампа.

"Ультиматум про 50 дней. Этот ультиматум не слаб, а весьма реалистичен, поскольку за эти 50 дней нужно не начать переговоры, а закончить. Трамп рассчитывает, что за остаток июля и август что-то произойдет, и к 1 сентября к чему-то можно будет прийти", - сказал политик.

При этом Пономарев считает, что Путин будет тянуть до конца этого срока и лишь в последние дни начнет изображать какое-то движение, а в результате попросит Трампа продлить срок.

Смотрите видео - Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа:

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

Тем временем издание Bloomberg пишет о том, что война России и Украины рискует стать для Дональда Трампа таким же "кейсом" как и Афганистан для его предшественника Джо Байдена.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Илья Пономарев война России и Украины
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