США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

США отмечают укрепление оборонных возможностей Украины без влияния на военный баланс в регионе.

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Пакеты помощи включают модернизацию систем противовоздушной обороны и техническое обслуживание самоходных гаубиц M109 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Кратко:

США согласовали два пакета военной помощи Украине на сумму более 330 млн долларов

Два новых пакета помощи включают модернизацию ПВО и ремонт самоходных гаубиц M109

Общая стоимость военной поддержки США для Украины превышает 330 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона(номер один и номер два).

Первый пакет, ориентированный на нужды противовоздушной обороны, оценивается в 180 миллионов долларов. Он включает закупку оборудования и услуг для обучения, поддержки и модернизации существующих систем ПВО американского производства.

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В состав пакета входят существенные модификации, техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы, ремонтная поддержка, обучение персонала, а также инженерные, технические и логистические услуги.

Второй пакет на сумму около 150 миллионов долларов предназначен для технического обслуживания и ремонта самоходных гаубиц M109 - техники, которую США и их союзники уже передали Украине. В него входят модернизация самоходных орудий, техническая помощь, обучение, публикации и сопутствующие логистические услуги.

"Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", - сообщает Пентагон.

В то же время в Пентагоне отметили, что поставки вооружения выполняются в интересах США и направлены на усиление оборонных возможностей Украины.

Пентагон / Инфографика: Главред

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - говорится в заявлении.

Это уже третий и четвертый пакеты военной помощи, которые одобрили США в рамках поддержки Украины. Ранее, 23 июля, Госдепартамент и Пентагон согласовали продажу двух пакетов на общую сумму 322 миллиона долларов.

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Как ранее сообщал Главред, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Соединенные Штаты одобрили Украине два пакета военной помощи общей стоимостью 322 миллиона долларов. Об этом говорится в решении Министерства обороны США (Пентагона).

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Об источнике: Пентагон Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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