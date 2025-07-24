США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

Кратко:
- США согласовали два пакета военной помощи Украине на сумму более 330 млн долларов
- Два новых пакета помощи включают модернизацию ПВО и ремонт самоходных гаубиц M109
- Общая стоимость военной поддержки США для Украины превышает 330 миллионов долларов
Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона(номер один и номер два).
Первый пакет, ориентированный на нужды противовоздушной обороны, оценивается в 180 миллионов долларов. Он включает закупку оборудования и услуг для обучения, поддержки и модернизации существующих систем ПВО американского производства.
В состав пакета входят существенные модификации, техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы, ремонтная поддержка, обучение персонала, а также инженерные, технические и логистические услуги.
Второй пакет на сумму около 150 миллионов долларов предназначен для технического обслуживания и ремонта самоходных гаубиц M109 - техники, которую США и их союзники уже передали Украине. В него входят модернизация самоходных орудий, техническая помощь, обучение, публикации и сопутствующие логистические услуги.
"Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", - сообщает Пентагон.
В то же время в Пентагоне отметили, что поставки вооружения выполняются в интересах США и направлены на усиление оборонных возможностей Украины.
"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - говорится в заявлении.
Это уже третий и четвертый пакеты военной помощи, которые одобрили США в рамках поддержки Украины. Ранее, 23 июля, Госдепартамент и Пентагон согласовали продажу двух пакетов на общую сумму 322 миллиона долларов.
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Как ранее сообщал Главред, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.
Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.
Кроме того, Соединенные Штаты одобрили Украине два пакета военной помощи общей стоимостью 322 миллиона долларов. Об этом говорится в решении Министерства обороны США (Пентагона).
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Об источнике: Пентагон
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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