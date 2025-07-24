Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

Кратко:
- США одобрили продажу Украине оружия на $322 млн
- Соглашение включает комплексы HAWK и БМП Bradley
- Помощь разделена на два пакета - $172 млн и $150 млн
Соединенные Штаты одобрили Украине два пакета военной помощи общей стоимостью 322 миллиона долларов. Об этом говорится в решении Министерства обороны США (Пентагона).
Первый пакет, оцененный в 172 миллиона долларов, включает зенитные комплексы HAWK Phase III. В документе отмечается, что в него входит техническое обслуживание ракетной системы HAWK, в частности:
- пятитонные грузовые автомобили;
- запасные части к системе HAWK;
- реконструкция и капитальный ремонт огневых установок;
- наборы инструментов, испытательное и вспомогательное оборудование;
- техническая документация;
- обучение и техническая поддержка;
- ремонт ракет MIM-23 HAWK и сопутствующая логистика.
Второй пакет на сумму около 150 миллионов долларов предусматривает приобретение оборудования и услуг для восстановления боевых машин пехоты Bradley, их технического обслуживания, ремонта и модернизации за рубежом.
"Соглашение позволит Украине усилить возможности для противодействия текущим и будущим угрозам, обеспечив более эффективную оборону и выполнение региональных задач с использованием более мощных средств противовоздушной обороны", - говорится в заявлении Пентагона.
Оборонное ведомство США подчеркнуло, что Украина легко сможет внедрить эти товары и услуги в свою армию.
Помощь Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Украина готовится получить 49 австралийских танков Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов. В то же время дальнейшие перспективы поставок тяжелой бронетехники вызывают беспокойство.
Кроме того, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.
Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.
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Об источнике: Пентагон
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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