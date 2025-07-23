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Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий фактор

Юрий Берендий
23 июля 2025, 19:44
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Оружие из США не способно изменить ситуацию на фронте, тогда как критическими для Украины являются поставки ПВО и производство дронов, указывает Пономарев.
Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий фактор
Что реально может изменить ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Пономарев:

  • Поставка оружия со стороны США не изменит ситуацию на фронте
  • Наращивание производства дронов может повлиять на положение дел

Поставка систем противовоздушной обороны является критически важной для Украины, тогда как другие виды американского вооружения пока не имеют решающего влияния на ситуацию на фронте, ведь основную роль играют беспилотники. Об этом в чате на Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Он отметил, что сейчас со стороны как украинских властей, так и частных инициатив ведется активная работа в США для привлечения финансирования на развитие производства дронов в Украине.

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"Экспорт Украиной дронов - это задача, которая не противоречит другим, и это не сократит количество дронов в Украине, зато это увеличит количество денег, которые будут в Украине на производство беспилотников. Сейчас украинское производство недозагружено, потому что этих денег не хватает. Наращивание производства дронов будет иметь принципиальное значение для ситуации на фронте", - отметил он.

По мнению Пономарева, США пока отстают в этом направлении, тогда как европейские партнеры, в частности Дания, уже активно инвестируют в производство дронов для Украины. Он считает, что хоть американцы и действуют медленно, впоследствии они тоже могут сыграть важную роль в этом процессе.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Соединенные Штаты ведут переговоры с рядом партнеров относительно возможности передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО, в частности Patriot, средствах перехвата дронов и авиации для борьбы с вражескими беспилотниками.

Российский оппозиционер Илья Пономарев также отметил, что 50-дневный срок, который президент США Дональд Трамп объявил Путину, не является разрешением на реализацию планов летнего наступления России, а имеет другую цель.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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